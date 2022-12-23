AK Partili Aksal’dan Bakan Ersoy'a ziyaret

AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Fatma Aksal, TBMM’de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret eden AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, Selimiye restorasyonu, Makedon Kulesi, Enez Kalesi başta olmak üzere ilimizde devam eden ve planlanan projelerimize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Mimar Sinan'ın, 'Ustalık eserim" dediği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi’nde Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmalarımıza devam ediyoruz" diyen Milletvekili Aksakal, geçen yıl başlatılan restorasyonda caminin iç ve dış mekanlarında eş zamanlı olarak çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Mevcut restorasyon kapsamında öncelikle daha önceki uygulamalardan kalan çimentolu imalatlar yapıdan titizlikle uzaklaştırıldığını ifade eden Aksakal, "Cami ve minarelerde taş temizlik çalışmaları devam etmektedir. Üst örtü kurşun yenileme imalatları devam etmektedir. Cami içinde ve revaklı avluda kalemişi araştırma raspaları yapılmıştır. Cami cephesinde bulunan taş onarımları devam etmektedir. Ahşap kapı ve kepenklerin bakım ve onarım çalışmaları devam etmektedir. Caminin içinde yer alan çimento esaslı ve düz camlı içlik-dışlık pencereler, paslanmaz çelik strüktürlü ve şişe dibi camlı olarak imalat süreci devam etmektedir. Minarelerde onarım çalışmalarına başlanmıştır. Avlu zemin döşemesi imalatları devam etmektedir. Hazire ve türbe onarımlarını da restorasyon çalışmalarımız kapsamında ele alacağız" dedi.