AK Parti’den Bursaspor’a ziyaret

AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aktaş, Osmangazi Belediyesi Başkanı Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz ve AK Parti Nilüfer Belediyesi Başkan Adayı Çolak, Bursaspor'u ziyaret etti. Ziyarette konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çolak, Bursaspor’un Türk futbol tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, belediye başkanı seçilmesi durumunda Bursaspor'un güçlendirilmesi için tüm imkanların seferber edileceğini söyledi.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve AK Parti Nilüfer Belediyesi Başkan Adayı Celil Çolak Bursaspor'u ziyaret etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ni de gerçekleşen ziyarette Bursaspor Başkanı Sinan Bür, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Kulüp yöneticileri ve Bursaspor futbolcularında hazır bulundukları ziyarette; Bursaspor’un istenilen başarıya ulaşmasında yapılabilecek projelerle hakkında karşılıklı görüş alış-verişinde bulunuldu.

“SPOR, ÖNEMLİ BİR EĞİTİM ARACIDIR”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Nilüfer Belediyesi Başkan Adayı Celil Çolak, sporun önemine dikkat çekti. Eğitimi kalıcı, nitelikli bir davranış değişikliği süreci olarak değerlendiren Çolak; “Spor eğitiminde de kişilere sabır, çalışma, disiplin, ekip anlayışı, ekip ruhu, yardımlaşma, centilmenlik, ahlaki tutumlar, saygı gibi davranışlar kazandırılır.

Görülüyor ki bu yönüyle spor, önemli bir eğitim aracıdır” diye konuştu.

“BURSASPOR'UN MARKA DEĞERİ TARTIŞILMAZDIR”

Bursaspor’un Türk futbol tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Çolak, “Bursaspor'un marka değeri tartışılmazdır. Nilüfer Belediye Başkanı olduğumda şehrin markası olan Bursaspor'un güçlendirilmesi için belediyemizin imkanları ölçüsünde destek vereceğiz” dedi.