AK Parti'nin acı günü

AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya AK Parti İstanbul İl Binası önünde karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarptı.

Hastaneye kaldırılan AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan YardımcısıFatma Sevim Baltacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baltacı için başsağlığı mesajı yayımlayarak "Yol arkadaşımızın kıymetli ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." dedi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1756591159005048910