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AK Parti Nevşehir'den Vali Becel'e veda
GÜNDEM 12.08.2023, 12:00
Ak Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran ve beraberindeki AK Parti heyeti, , Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali İnci Sezer Becel’e veda ziyaretinde bulundu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Nevşehir Valisi Becel’i makamında ziyaret etti.
Ziyaret sırasında AK Parti heyeti, Vali Becel’e yeni görevinin hayırlı uğurlu olması temennisini iletti.
Vali Becel ise, ziyaret ve iyi dilekleri için AK Parti heyetine teşekkür etti.
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