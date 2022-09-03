AK Parti MYK toplandı: Gündem seçim
Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK’da gündem konuları ekonomide atılacak adımlar, memur, işçi ve emekli maaşlarına zam ile 2023 seçimleri oldu.
İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK’da gündem konuları ekonomide atılacak adımlar, memur, işçi ve emekli maaşlarına zam ile 2023 seçimleri oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MYK üyelerine ekonomide önemli adımlar atılacağını, yeni yılda memur, işçi ve emekli maaşlarında önemli bir artış olacağını söylediği öğrenildi.
MYK toplantısında 2023 seçimlerinde milletvekilleri listelerinin nasıl belirleneceği, meclise getirilecek torba yasada hangi tekliflerin yer alacağı konuları ele alındı.
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