Son Dakika

AK Parti MYK toplandı: Gündem seçim

GÜNDEM 03.09.2022, 10:42
AK Parti MYK toplandı: Gündem seçim

Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK’da gündem konuları ekonomide atılacak adımlar, memur, işçi ve emekli maaşlarına zam ile 2023 seçimleri oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK’da gündem konuları ekonomide atılacak adımlar, memur, işçi ve emekli maaşlarına zam ile 2023 seçimleri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MYK üyelerine ekonomide önemli adımlar atılacağını, yeni yılda memur, işçi ve emekli maaşlarında önemli bir artış olacağını söylediği öğrenildi.

MYK toplantısında 2023 seçimlerinde milletvekilleri listelerinin nasıl belirleneceği, meclise getirilecek torba yasada hangi tekliflerin yer alacağı konuları ele alındı.

Yorumlar (0)
27
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 03 Eylül 2022
İmsak 04:56
Güneş 06:25
Öğle 13:09
İkindi 16:48
Akşam 19:42
Yatsı 21:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Gaziantep FK 4 10
3. Trabzonspor 5 10
4. Adana Demirspor 4 9
5. Konyaspor 4 8
6. Fenerbahçe 4 7
7. Başakşehir 3 7
8. Galatasaray 4 7
9. Kayserispor 4 6
10. Antalyaspor 4 6
11. Giresunspor 4 6
12. Alanyaspor 4 5
13. Karagümrük 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Kasımpaşa 4 3
16. Sivasspor 4 2
17. Ümraniye 5 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 3 7
2. Eyüpspor 3 7
3. Pendikspor 3 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Sakaryaspor 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Gençlerbirliği 4 5
8. Göztepe 4 5
9. Keçiörengücü 3 4
10. Boluspor 3 4
11. Adanaspor 3 3
12. Erzurumspor 3 3
13. Manisa Futbol Kulübü 2 3
14. Rizespor 2 2
15. Altınordu 3 2
16. Denizlispor 3 1
17. Ö.K Yeni Malatya 3 1
18. Tuzlaspor 3 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 5 15
2. M.City 5 13
3. Tottenham 5 11
4. Brighton 5 10
5. M. United 5 9
6. Liverpool 5 8
7. Leeds United 5 8
8. Fulham 5 8
9. Southampton 5 7
10. Chelsea 5 7
11. Brentford 5 6
12. Newcastle 5 6
13. Crystal Palace 5 5
14. West Ham United 5 4
15. Nottingham Forest 5 4
16. Bournemouth 5 4
17. Everton 5 3
18. Wolverhampton Wanderers 5 3
19. Aston Villa 5 3
20. Leicester City 5 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 9
2. Real Betis 3 9
3. Barcelona 3 7
4. Athletic Bilbao 3 7
5. Villarreal 3 7
6. Celta Vigo 4 7
7. Atletico Madrid 3 6
8. Osasuna 3 6
9. Real Sociedad 3 6
10. Mallorca 3 4
11. Almeria 3 4
12. Rayo Vallecano 3 4
13. Girona 3 3
14. Valencia 3 3
15. Sevilla 3 1
16. Espanyol 3 1
17. Elche 3 1
18. Getafe 3 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 4 0