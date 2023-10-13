AK Parti Mardin'den Artuklu Üniversitesi'ne ziyaret

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma AK Parti Mardin İl Gençlik kolları bünyesinde bulunan üniversite biriminin (ÜNİAK) Artuklu Üniversitesi'nde açmış olduğu standı ziyaret etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı ile birlikte AK Parti Mardin İl Gençlik kolları bünyesinde bulunan üniversite biriminin (ÜNİAK) Artuklu Üniversitesi'nde açmış olduğu “Kampüse Hoş geldin” standını ziyaret etti.

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma yaptığı açıklamalarda, "Öncelikle Mardin Artuklu Üniversitemizi seçerek kadim ilimize gelen tüm öğrencilerimize hoş geldiniz diyoruz. Gençlerimizin alacakları eğitimle birlikte güzel şehrimizi gezmelerini, tarihini öğrenmelerini ve bu bilgileri ailelerine, dostlarına anlatmalarını istiyoruz. AK Parti olarak gençlerimizin her alanda aktif olmaları için canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz".dedi

Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de genç kardeşlerimizin daha rahat bir sene yaşamamaları için çaba sarf ettiklerini ifade eden Alma," AK Parti Gençlik Kolları bünyesinde kurduğumuz ÜNİAK ile Artuklu Üniversitesi’nde eğitim görecek olan öğrencilerimize her türlü kolaylığı sağlamak adına yardımcı olacaklardır.Kültürden spora, ilimden sağlığa, teknolojiden tarıma, ekonomiden siyasete kadar olan her alanda gençlerimizin başarılı bir seyir izlemeleri ülkemizin gelişimi açısından çok önemlidir. Gençlerimiz potansiyellerini artıracak her türlü çalışmanın içerisinde yer alarak ülkemizin kalkınması için çalışmaları gerekir. Her gencimiz, Üstad Necip Fazıl’ın ‘kim var’ diye seslenilince, sağına ve soluna bakınmadan, fert fert ‘ben varım‘ cevabını veren, her fert ise ‘benim olmadığım yerde kimse yoktur‘ duygusuna sahip bir dava ahlakını yüceltici olmalıdır”.şeklinde açıklamada bulundu.

Çeşitli programlarla gençlerle sık sık bir araya geldiklerini dile getiren AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı ise, “ÜNİAK Başkanlığımız bünyesinde Kampüse Hoş geldin projesi ev sahipliğiyle, Artuklu Üniversitesi’nde stantlarımızı kurarak öğrencilerin hizmetine sunduklarini söyledi. Buradaki amacımız kentimizi daha tanımayan genç kardeşlerimize çeşitli programlarla yardımcı olmak olduğunu dile getiren Atlı," Gerçekleştireceğimiz söyleşiler, münazaralar, kitap okuma, doğa yürüyüşleri ve tüm ilçelerimize yapacağımız gezi programlarıyla kendilerini ağırlamak istiyoruz. Diğer yandan köy okullarına kütüphaneler kurmak, dil kursları açmak gibi etkinliklere de imza atıyoruz. Sosyal sorumluluk kapsamında spor ve kültürel çalışmalarda programlarımız arasında yer almaktadır”diye konuştu.