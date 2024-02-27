AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç açıkladı: TOKİ İhalesi gerçekleşti

AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Keşan’da yapılması planlanan TOKİ için ihalenin gerçekleştiğini duyurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Keşan’da yapılması planlanan TOKİ 293 adet konut ve 10 adet dükkân inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapım işi ihalesinin dün gerçekleştirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gürcan Kılınç; “Gerçekleştirilen ihaleye 10 adet istekli firmamız girmiştir. İhalemiz sonuçlandığında yer teslimi yapılacaktır ve yer tesliminden itibaren 400 gün içerisinde yapım işi gerçekleştirilecektir. Keşan’ımızda vatandaşlarımıza verdiğimiz her sözü yerine getirmenin gururunu bugün bir kez daha yaşadık. Devletimiz ve hükümetimiz bugün gerçekleştirdiği ihale ile bir kez daha yanımızda olduklarını bizlere gösterdi. Toplu konutlarımızdan, sanayiye, tarım sektöründen, kültürel etkinliklerimize, gençlerimizden yaşlılarımıza ilçemizin bütün vatandaşlarının refah içerisinde yaşaması bizim en büyük hedefimizdir. Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda bizlerde Keşan’ımıza en güzel hizmetleri getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TOKİ konutlarımız hak sahiplerimize ve Keşan’ımıza hayırlı, uğurlu olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, TOKİ Başkanlığımıza, Edirne milletvekilimiz Fatma Aksal’a, il başkanımıza, Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu'na ve AK Parti ailemize emeği geçen herkese desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunarız” dedi.