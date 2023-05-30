AK Parti Kayseri zaferi coşkuyla kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferini Kayserililerle birlikte kutlayan Başkan Büyükkılıç, “Yerli ve milli duruşun merkezlerinden birisi olarak Kayseri’mizi Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında yer alarak gösterdiğiniz için sizlere minnet duyuyoruz. İstikrar sürecek, Kayseri büyüyecek, gelişecek” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 13’üncü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek ve yeniden seçilmesini kutlamak için Kayserililerle Cumhuriyet Meydanı’nda buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Türk bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı’nı hınca hınç doldurdu.

Türkiye’nin en geniş meydanlarından olan Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen kutlamalara Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortakları olan AK Parti ve MHP Kayseri milletvekilleri, parti il başkanları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CUMHUR İTTİFAKI MEYDANDAYDI

Meydana kurulan dev ekranda 13’üncü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması canlı yayınlanırken, sahneye Cumhur İttifakı’nın tüm ortakları davet edildi. Gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini sergileyen Başkan Büyükkılıç da sahneye davet edilerek, kalabalığı yürekten selamladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önderliğinde tam kadro sahneye çıkan Cumhur İttifakı, Kayserilileri el ele, kol kola poz vererek, selamladı.

Milli Savunma Bakanı Akar, coşkulu kalabalığa hitap ederek, “Desteklerinizden, teveccühlerinizden dolayı sizlere en içten teşekkür ediyorum. Bir Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızı nasıl karşıladıysak, aynı şekilde kutlamayı da büyük bir dikkatle, büyük bir nezaketle, barış içerisinde, huzur içerisinde, büyük bir sevgi ve coşkuyla, herkesi kucaklayarak kutlayacağız” diye konuştu.

BAKAN AKAR’DAN, BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Başkan Büyükkılıç’a da teşekkür eden Bakan Akar, “Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Onların emeği, onların alın teri var, en kalbi duygularımla teşekkür ederim” dedi. Kalabalık da ‘Kayseri seninle gurur duyuyor’, ‘En Büyük Başkan, Memduh Başkan’ diye sloganlarla alkışladı.

Daha sonra sahnede Kayserililere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Sizler bizim gururumuzsunuz, iyi ki varsınız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun. Yerli ve milli duruşun merkezlerinden birisi olarak Kayseri’mizi Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında yer alarak gösterdiğiniz için sizlere minnet duyuyoruz” dedi.

“İSTİKRAR SÜRECEK, KAYSERİ BÜYÜYECEK, GELİŞECEK”

Kalabalık ile birlikte İstiklal Marşı’nın ‘Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım’ kıtasını okuyan Başkan Büyükkılıç, coşkulu kalabalığa şöyle hitap etti: “İyi ki varsınız, sizler mesajı vereceğiniz yerlere verdiniz, Kayseri dediniz, ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında, vatanına, milletine, devletine sahip çıkarak, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yolundayız’ dediniz. Bu çalışmalarda bizden desteklerini esirgemeyen başta gençler olmak üzere hanım kardeşlerimize, beyefendilere, sevgili yavrularımızın dualarına, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İstikrar sürecek, Kayseri büyüyecek, gelişecek. İstikrar sürecek, Türkiye büyüyecek, gelişecek. Bu ülkenin önünü kesmek isteyenlere sizler ‘dur’ dediniz.”

Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vererek, “Hep beraber biriz, beraberiz, kardeşiz, hep beraber Türkiye’yiz. Surda bir gedik açtık, mukaddes mi mukaddes. Ey kahpe rüzgâr artık ne yandan esersen es. Her birinizin alnından öpüyorum. Bu birlik, beraberlik ile aşamayacağımız hiçbir engel yok. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise “Biz, ‘Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız ülkücülere emanettir, ülkücüler emanete ihanet etmez, ülkücüler delikanlı olur, delikanlı sözünde durur’ demiştik. Cenab-ı Allah’ın izniyle, sizlerin desteğiyle, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tüm terör örgütlerine rağmen, tüm Türkiye karşıtlarına rağmen yeniden cumhurbaşkanımız olmuştur, hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu. Kayserililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini davul zurnalarla, gönüllerince eğlenerek kutlarken, havai fişek, meşale ve konfeti gösterileri de kutlamaya renk kattı.

COŞKU, HAVADAN DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Coşkulu kalabalık, kutlama sonunda hep bir ağızdan sanatçı Cengiz Kurtoğlu’nun ‘Duyanlara, duymayanlara’ isimli şarkısını seslendirdi. Kayseri’deki büyük coşku, havadan dronla görüntülenirken, şehrin birçok noktasında da vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturarak kutlamalara katıldı.