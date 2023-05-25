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AK Parti Kayseri'ye 125 katılım

GÜNDEM 25.05.2023, 11:15
AK Parti Kayseri'ye 125 katılım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde destekleyen İYİ Parti, Zafer Partisi, Deva Partisi, Memleket Partisi ve Anadolu Birliği Partisi üyesi 125 kişi partilerinden istifa ederek AK Parti’ye katılıp rozet taktı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyen siyasi parti üyeleri hız kesmeden AK Parti’ye katılmaya devam ediyor. Bugün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti teşkilatının katılımıyla “Türkiye Yüzyılında Biz De Varız” programı düzenlendi. Düzenlenen programda İYİ Parti, Zafer Partisi, Deva Partisi, Memleket Partisi ve Anadolu Birliği Partisi üyesi 125 kişi partilerinden istifa ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemek için AK Parti’ye katılıp rozet taktı.

“AK PARTİ BÜYÜK BİR AİLE”

Cumhurbaşkanlığı seçiminin Türkiye Yüzyılının başlangıcı olacağının altını çizen AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, “ AK Parti gerçekten büyük bir aile. Allah nasip ederse de 28 Mayıs akşamı Türkiye Yüzyılının başlangıcı olacak. Bu başlangıçta yol almak ve bize katkı sağlamak için davamıza katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.  Hep birlikte daha güçlü daha müreffef bir Türkiye için çalışacağız ve bunu da başaracağız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek için son 2 yılda binlerce kişinin partisinden istifa ederek AK Partiye katıldığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Yeni arkadaşlarımız büyük AK Parti ailemize katılıyorlar, kendilerine hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum. Son 2 yıl içerisinde bizim ailemize 50’ye yakın belediye başkanı ve binlerce insan katıldı. Çok şükür biz kutlu kervanın içerisinde emin adımlarla yola devam ediyoruz. 22 yıl önce kurulduk o günden bu güne kaç seçim geçirmişsek bu millet bize güvendi, bizi destekledi ve biz birinci olduk. Yerel seçimlerde birinciyiz, genel seçimlerde birinciyiz, referanduma gidiyoruz vatandaş bizimle birlikte oy kullanıyor. Bunun sebebi bizim onlardan bir parça olmamız. Onların değerlerini taşıyoruz. Onları asla aldatmadık ve onlara asla yalan söylemedik. Hep onlarla birlikte hareket ettik. Bizim için milli ve yerli olmak bu milletin değerlerini üzerimizde taşımak en önemli vasıftı. Çok şükür vatandaşlarımızda bunları görüyor” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’I DESTEKLİYORUZ”

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülke için önemine değinen Zafer Partisi Kurucu ilçe Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın bölge sorumlusu Gülhanım Karadurdu, “Önümüzdeki Pazar ülkemiz tarihi bir seçime gidiyor. Bu seçimde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı için yarışacaklar. Ben Talas ilçesi Zafer Partisi Kurucu ilçe Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın bölge sorumlusu olarak seçim çalışmalarını yürüttüm. Ülkemizin son yıllarda geldiği noktada önemli kararlar alma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Ülkemiz son 20 yılda her alanda olduğu gibi özellikle savunma sanayinde büyük atılımlar yapmıştır. Ülkemiz özellikle son 20 yılda bölgede oyun kurucu ülke haline gelmiştir. Ülkemizin gelmiş olduğu noktadan geri dönmesi kabul edilemez. Kendisini Atatürkçü olarak akdeden bir takım siyasiler Atatürk’ün hedeflerinden bir haberler. Türkiye’de gelinen siyasi cepheleşmede tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumluluk gereği 28 Mayıs 2023 günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tıpkı Dr. Sinan Oğan gibi aynı düşüncede olup Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı destekliyoruz” diye konuştu.

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