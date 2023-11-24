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AK Parti Kayseri Kadın Kolları Büyükkılıç'ı ağırladı

GÜNDEM 24.11.2023, 10:45
AK Parti Kayseri Kadın Kolları Büyükkılıç'ı ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Toplantısı’nda teşkilat mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Toplantısı’nda konuşan Başkan Büyükkılıç, yoğun ilgi gören Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile ilgili de bilgiler aktararak, “İsmi de güzel, kendi de güzel. Buraya gelenlerin hep olumlu manada paylaştığını bilerek bunu söylüyorum. Biz hizmet ederiz ama onu değerlendirecek olan bu hizmetten yararlananlar. Şehrimize yakıştı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, ismiyle de fiziki koşullarıyla da şehrimize yakıştı. 1 milyon 260 bin metrekare. İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’nda hayata geçirilecek olan millet bahçesinden sonra en büyükler arasında geliyor Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

3 gün süren Gastronomi Günleri ile millet bahçesinin açılışını yaptıklarını hatırlatan Büyükkılıç, Kayseri lezzetlerini dünyaya tanıtmak için gece demeden, gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan sosyal tesisler ve donatılarla ilgili bilgiler verdi.

Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, “Biz büyük bir aileyiz. Kayseri’mizin, elhamdülillah, sağduyunun sesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Hayırseverliği ile bilinen, ay yıldızlı Türk Bayrağı’na, vatanına, milletine, devletine, dinine bağlı bir toplum. İleri görüşlü, yeniliğe açık, Kayseri’yi daha ileriye taşımak için her türlü gayretin içerisinde olan kardeşlerimiz. Aidiyet duygusu dediğimiz sahiplenme duygusunu Kayseri’mizde sağlama yönünde gayret gösteriyoruz” dedi.

Millet bahçesi içerisindeki çalışmaları yaparken insan odaklı projeler ürettiklerini kaydeden Büyükkılıç, 39 bin metrekare büyüklüğünde biyolojik gölet, 60 bin metrekare büyüklüğünde etkinlik alanı, 20 bin metrekare büyüklüğünde ikinci etkinlik alanı ve yeşil alanlardan bahsetti.

“ADETA BU DÖNEMDE TAŞRA İLÇELERİMİZ ALTIN ÇAĞINI YAŞADI”

Sadece merkezde değil taşrada ilçelerde de benzeri hizmetlerin hayata geçirildiğini vurgulayan Büyükkılıç “Adeta bu dönemde taşra ilçelerimiz altın çağını yaşadı” dedi. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile hareket ettiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, “Hayvancılığa, tarıma verdiğimiz destek 500 milyon TL’yi bulmuş. Bunlar dile kolay rakamlar. Taşra ilçelerimizin her yerinde bu çalışmaları yaparken, biz de isteriz diyorlar. En doğal hakları. Yüzme havuzumuzun olmadığı bir tane herhalde Akkışla var, onun da talimatını verdim, buraya da inşallah onu da yapacağız. Doğal gazımızın olmadığı iki tane ilçemiz var, Sarız’ımız Pınarbaşı’mız onun da lansmanını Aralık ayında yapacağız inşallah oraya da sıvılaştırılmış doğal gaz getirmek suretiyle ihtiyaçlarını karşılayacağız. 16 ilçemizi bağrımıza basıyoruz, dışlamıyoruz, 17-0 hepsi canımız, ciğerimiz, kardeşimiz diyoruz” ifadelerinde bulundu.

“HALKIYLA İÇ İÇE OLANA MEVLA’M HİZMET ETMEYİ, ETTİRMEYİ NASİP EDER”

Başkan Büyükkılıç, halk ile iç içe olanlara hizmet etme ve ettirmenin nasip olacağını ifade ederek,  “Söylediğini yaşayan ve uygulayan, halkıyla iç içe olan, samimi olan, bağrına basan, kimsesizin kimsesi olan, halk ile temastan korkmayan bir yaklaşım içerisinde hareket olduğu sürece Mevla’m size hizmet etmeyi, ettirmeyi nasip eder, lütfeder. Teşkilatlarımız bizim olmazsa olmazımız” dedi ve AK Parti Kadın Kolları üyelerine teşekkür etti.

AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin kente kazandırılmasından dolayı Başkan Büyükkılıç ve emeği geçenlere teşekkür ederek birlik, beraberlik vurgusu yaptı.

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