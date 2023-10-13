AK Parti Kayseri heyetinden Ankara çıkarması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç beraberindeki Kayseri heyeti ile birlikte AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, görevine devam eden AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile AK Parti MKYK üyesi seçilen Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı da ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) Efkan Ala genel başkan vekilliği görevine devam ederken, diğer genel başkan vekilliğine Mustafa Elitaş'ın getirilmesine karar verilmişti.

Ankara’da bazı temas ve ziyaretlerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala’ya hayırlı olsun ve nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç’a ziyarette AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve yönetimi, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ve Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan da eşlik etti.

Büyükkılıç, Elitaş ve Ala'ya Kayserililerin selamlarını ileterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle AK Parti Genel Başkan Vekilliği görevine atanan değerli hemşehrimiz Sayın Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala’yı, AK Parti İl Başkanımız Fatih Üzüm ve ilçe belediye başkanlarımızdan oluşan heyetle ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulunduk. Kendilerine güzel şehrimiz Kayseri’nin kadirşinas insanlarının selamlarını ilettik” diye konuştu.

BÜYÜKKILIÇ’TAN AK PARTİ YEREL YÖNETİMLER BAŞKANI YILMAZ’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ayrıca Ankara’daki temasları kapsamında AK Parti MKYK üyesi seçilen Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a da hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, “AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanımız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz’ı, MKYK üyesi seçildiği olağanüstü kongremizin ardından AK Parti Kayseri İl Başkanımız Fatih Üzüm ve ilçe belediye başkanlarımız ile birlikte ziyaret ederek hem hayırlı olsun temennilerimizi ilettik hem de çalışmalarımızı değerlendirdik” ifadesinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi ilgilendiren proje ve hizmetlerle ilgili sık sık Ankara’da temaslarda bulunmaya devam edeceklerini vurguladı.