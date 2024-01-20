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AK Parti Kayseri'den MHP'ye ziyaret

GÜNDEM 20.01.2024, 08:15
AK Parti Kayseri'den MHP'ye ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve milletvekilleriyle birlikte Cumhur İttifakı Ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığı’na nezaket ziyaretinde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı Ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığı’na nezaket ziyaretinde bulundu.

MHP’liler tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç kapıda karşılanırken, MHP Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, belediye başkanları ve partililer Büyükkılıç’ın adaylığını tebrik ettiler.

Başkan Büyükkılıç’a MHP ziyaretinde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu ve S. Bayar Özsoy, ilçe belediye başkanları ve partililer de eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, “Bu sürecin başından beri bizlere olan her zaman sıcak ilginizden dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Bu sürecin tabi ki olgunlaşmasında gerek İsmail Özdemir milletvekilimize, gerek Baki milletvekilimize teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sağduyuyla hareket ettiler. Bizler de bir ağabey olarak bugüne kadar mevcut 4 belediye başkanımız kardeşimiz ile 16 ilçe belediye başkanı mantığı içerisinde bağrına basarak, inşallah bu defa 5 belediye başkanı olacak” diye konuştu.

Açıklamasında ‘biriz, beraberiz’ diyen Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Allah’ın izniyle biriz, beraberiz, hep birlikte Cumhur’uz, hep birlikte Kayseri’yiz diyeceğiz. Hiçbir basılmadık, uğranmadık, girmedik yer bırakmamak, yeni projelerimizle gençliğimize her kesime yönelik yeni anlayışımızla şehrimizi geleceğe taşımak adına gayret göstermekteyiz. Kayseri’mizi en güzel şekliyle bu yarışta, en yüksek rakamlarla Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli başkanımıza takdim etmek, hepimizi sevindirecek. Tekrardan katkılarınızdan, bu sıcak karşılamanızdan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah huzur içerisinde, şehrimizi geleceğe taşımak adına 31 Mart akşamı hep beraber kucaklaşarak, başarıyı paylaşmak adına hepinize sevgiler saygılar sunuyorum.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ise Cumhur İttifakı’nın bu milletin geleceği, tarihi, kültürü, anlayışı, 85 milyonun bekası, güvenliği bakımından çok önemli bir adım olduğuna vurgu yaparak, adayların bilgisiyle, tecrübesiyle, performansıyla, bu milletin geleceğine ömrünü adamasıyla hizmette son derece mesafe alan insanlar olduğunu söyledi.

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de MHP İl Başkanı Demirzezen’in rahatsızlık geçiren oğluna geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “Biz biriz, gönlümüz de yolumuz da bir, cumhur ittifakı tektir, Türkiye’nin mihenk taşı tektir. Allah’ın izniyle 17-0, 31 Mart akşamında tekrar gerçekleşecektir. Memduh başkanıma da hayırlı uğurlu olsun” dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise Cumhur İttifakı ile birlikte güzel işler yaptıklarını, yüzde 100 başarıya eriştiklerini, yine bütün belediyeleri kazanacaklarına yürekten inandığını ifade etti. Başkan Büyükkılıç’ın her zaman ağabeylik yaptığını, yine yapacağını vurgulayan Ersoy, “4 belediyemiz vardı, 4’üne de sahip çıktı, burada belediye başkanlarımız da şahittir. İnşallah 17’de 17 yapacağız. Kapı kapı, cadde cadde, sokak sokak, mahalle mahalle gezeceğiz” şeklinde konuştu.

MHP İl Başkanı Seyyid Demirezen de “Bilindiği gibi Memduh Başkanımızın dün açıklaması yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Allah hayırlı mübarek eylesin. 17 aday da bizim adayımızdır. Hiçbirinin ayrımı yoktur. İnşallah bu süreçten sonra gece gündüz demeden çalmadık kapı, girmedik ev, hep beraber çalışıp her beraber kol kola yan yana başaracağız” dedi.

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