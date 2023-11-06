AK Parti Kayseri'den bakan ve başkanlı istişare toplantısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı İstişare Toplantısı’na katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılımlarıyla AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Bakan Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih üzüm, ilçe belediye başkanları ve AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin katıldı.

İstişare toplantısı hakkında değerlendirmeler bulunan Başkan Büyükkılıç, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin katılımlarıyla AK Parti İl Başkanımız, milletvekillerimiz ve ilçe belediye başkanlarımız ile birlikte istişare toplantısını gerçekleştirdik. Gerek bakanlarımız, gerek milletvekillerimizle sıkı temaslarımızı sürdürerek 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle el ele, gönül gönle Kayseri’miz için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Toplantıda yerel yönetim hizmetleri alanında istişarelerde bulunuldu.