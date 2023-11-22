AK Parti Kayseri Büyükkılıç'ı dinledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılarak Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetlerini anlattı. Büyükkılıç, “Aslolan bir kaygının insanı olmak. Aslolan bir dava adamı olmak. Aslolan insanların hizmetkârı olmak” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm başkanlığında gerçekleşen AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısı’na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve il teşkilat üyeleri katıldı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda konuşmasına, Kayseri’ye kazandırılan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılacak olan seçimlerin Kayseri, Türkiye ve insanlık için hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç “Mazlum insanların sesi olan bir liderimiz var. Elhamdülillah. Onun yol arkadaşıyız, dava arkadaşıyız. Elini güçlendirmek onun sesinin daha gür çıkmasını sağlamak da yerel seçimlerdeki başarımızla taçlandırılacaktır” dedi.

“ASLOLAN İNSANLARIN HİZMETKÂRI OLMAK”

Aslolanın bir dava adamı olmak ve insanlara hizmette bulunmak olduğunu dile getiren Büyükkılıç, “Aslolan bir kaygının insanı olmak. Aslolan bir dava adamı olmak. Aslolan insanların hizmetkârı olmak. Yoksa bulunduğumuz yerler birilerine hava atma ya da Allah korusun o makamları istismar etme şeklinde değerlendirilecek bir yerler değil. Ateşten gömlek diye ifade edilir ama gerçekten sorumluluğunu idrak edenler için gerçekten insanı ötekileştirmeden, ayrıştırmadan bağrına basarak bu süreci sürdürmek için önemli bir alan diye düşünüyorum. O açıdan değerli Şaban milletvekilimiz her zaman söyler 17-0 diye, bunu her yerde göğsünü gere gere gururla söyler. Bizler de aynı kanaatteyiz. 17-0 Kayseri’miz için önemli. Biz de 17-0’ı sahiplenecek gayretin içerisinde olmalıyız. 30 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yerel yönetimlerdeki başarı bizim olmazsa olmazımız” ifadesinde bulundu.

“MİLLET BAHÇESİ KAYSERİ’MİZİN GURURU”

Başkan Büyükkılıç, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesinden sonra Türkiye’nin en büyük projelerden birisi ve Kayseri’nin gururu diye nitelediği Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi konusunda açıklamalarda bulunarak “Gelenler oldu, görenler oldu, görmeyenler oldu. Malum şu anda millet bahçemizdeyiz 1 milyon 260 bin metrekarelik Kayseri’mizin gururu. Millet bahçemizin açıldığı günden bu güne kadar olumsuz bir tane cümle duymadım. Herkes olumlu manada paylaştı. ‘Kayseri’mize yakıştı’ denildi. İnşallah bu süreci daha da hayata geçirecek şekilde içerisindeki projelerden bir kısmı tamamlandığında çok daha farklı olacak. Mutfak sanatları merkezimiz bittiğinde, atölyeleri ile yeme içme mekânlarıyla insanlarımızın hem izleyerek, gerekirse kendileri de katıldığı süreçte oralardan adeta keyifli bir ortamda hem yemeğini yiyerek hem kadim medeniyetler şehri Kayseri’mizin tatlarını paylaşacağı mekânlar sizi bekliyor” diyerek hizmetlerini sıraladı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde kütüphanelerin en büyüğünü halk kütüphanesi olarak hayata geçirmekte olduklarını ifade eden Büyükkılıç, millet bahçesi içerisinde inşa edilmekte olan Mimar Sinan Kent Müzesi ile de hem mimarlara fırsat verileceğini hem de müzenin vatandaşlara hizmet vereceğini kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, millet bahçesinin içerisinde yürüyüş yolları ile bisiklet yolları ile sportif alanları ile kültürel etkinliklere fırsat veren donanımları ile sauna, fitness salonları ile central park mantığı içerisinde millet bahçesinin Kayseri’ye yakıştığını vurguladı. Kentteki ulaşım faaliyetlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, raylı sistem, havalimanı yolu, alternatif yollar ve kavşaklar yapıldığını, ayrıca ilerleyen dönemdeki projeleri de hayata geçirecek kaynakları bulma gayretleri olduğunu, yapılacaklar içerisinde en önemlilerinin ise Kartal Kavşağı ve ikinci bir atık su arıtma tesisi yapılması olduğunu sözlerine ekledi.

“SÜRECİN YOĞUNLAŞACAĞI DÖNEME GİRDİK”

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, bundan sonra sürecin çok yoğunlaşacağını ifade ederek, “Medeni cesareti gösterip belediye başkanlığı için aday adaylığına başvuru yapan tüm arkadaşlarımız bizim için kıymetli. Sürecin yoğunlaşacağı döneme girdik. Partide yoğun bir gündem olacak. Bu ziyaretlerin arkası kesilmeyecek. AK Partide sistem dışında kimse kalmaz. Bu bir bayrak yarışı. Kısmettir. Belediye başkanı olacak arkadaşlarımız vardır. Devam edecek olanlar vardır. Değişecek olanlar vardır ama biz çok büyük bir aileyiz. Hiç kimse bu davaya sırtını dönmez. Kayseri’nin 1’nci partisi AK Parti’dir” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise Başkan Büyükkılıç’a ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, “Cenab-ı Allah birlik, beraberliğimizi daim etsin. Ankara’da Kayseri’nin birbirine tutkunluğu konuşuluyor. Burada 17 belediyemizin Memduh Başkanımızın ağabeyliğinde, büyüklüğünde bir çatı altında elhamdülillah güzel bir beş yıl geçirdik. Belediye başkanlarımız, Memduh Başkanımız başta olmak üzere çalışmasaydı şimdi hangi kapıyı çalacaktık? 5 yıl boyunca çalışıldı” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da misafirperverliğinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür etti. Cıngı, konuşmasında gençlerin önemine işaret ederek, “Bir şeyler yapmak istiyorlar, şehre katkı sağlamak istiyorlar. Onların bakış açıları biraz daha farklı. Şehrimiz siyasetine dahil edersek uzun yıllarda istifade ederiz diye düşünüyorum” dedi.