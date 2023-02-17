AK Parti Edirne Milletvekili Aksal: Sazlıdere FSRU enerji için önem arz eden proje

Sazlıdere’de yapılan FSRU Limanı’na ilk geminin gelmesinin ardından görüşlerini aldığımız AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, limanın Trakya’da önem arz eden bir yatırım olduğunu belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Saros FSRU Projesi'nin Türkiye'nin doğal gaza dayalı enerji tüketiminin ve konut doğal gaz tüketiminin en fazla olduğu Trakya’da doğal gaz iletim sistemine önemli bir destek, yeni bir giriş noktası oluşturacağını iddia etti.

Projenin Trakya bölgesinin enerji arz güvenliğinin sağlanması için büyük önem arz ettiğini kaydeden Milletvekili Aksal, "Saros FSRU Projesinin yapımının tamamlanmasıyla ülkemizin öncelikle Balkanlar ve dünya doğal gaz ticaretinde etkin bir ülke konumuna gelerek, bölgemizi gaz iletimi ve ticareti merkezi olma haline getirecektir" dedi.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Milletvekili Aksal, görüşlerinde şunları kaydetti:

"VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUNLAR!"

"FSRU Projesi tüm süreçleri itibarı ile çevreye duyarlı, bilimsel ve teknik yaklaşımlarla yürütülmüş, gerekli bütün izinler alınmış, sosyo-ekonomik fayda, ulusal ve uluslararası mevzuat ile ilgili standartlar gözetilmiş, koruma bölgeleri, sit alanları, tabiat varlıkları, göletler, tarım alanları, diri fay hatları, sismik aktivite, orman alanları, flora-fauna analizleri, arkeolojik ve ekolojik veriler, özel geçişler, turizm alanları dikkate alınarak hayata geçirilmiştir. Bir yandan doğayı ve çevreyi korurken, diğer yanda da vatandaşlarımıza hizmet etmeye, bugün tüm vatandaşlarımızın talep ettiği doğal gazı vatandaşlarımıza ulaştırmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Doğal gaz tüketimine geçilmesi ile Keşan ilçemizin hava kalitesindeki iyileşmeyi hepimiz biliyoruz. Kıymetli hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Saroz Körfezi’nin haritada yerini gösteremeyen HDP vekilleri ile provakasyon yapanlara müsaade etmesinler" .