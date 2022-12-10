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AK Parti Çağlayancerit'ten vefa programı

GÜNDEM 10.12.2022, 10:10
AK Parti Çağlayancerit'ten vefa programı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kahramanmaraş Çağlayancerit ilçe Başkanlığı tarafından organize edilen vefa buluşması partililerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.Tural ŞAHBAZLI (KAHRAMANMARAŞ İGFA)
Kahramanmaraş'a bağlı Çağlayancerit Belediyesi sosyal tesislerinde gerçekleştirilen programa Ak Parti İl Başkanı Av. Fırat Görgel, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Ak Parti Çağlayancerit İlçe Başkanı Mehmet Berk, Ak Parti İl Başkan Yardımcıları Hakan Kiraz, Hakan Dereli, Yusuf Kökünüz, Halit Orhan’ın yanı sıra kuruluşundan bu yana partiye gönül vermiş partililer katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Ak Parti Çağlayancerit İlçe Başkanı Mehmet Berk: “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinde siyaset yapmak ayrıcalıktır, onurdur. Bu dava Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarının, yani hepimizin davasıdır. Ak partimizde siyaset yapmak sorumluluk gerektirir, çalışmayı, yorulmayı ve fedakarlığı gerektirir. Vefanın sadece semt adı olmadığını bu yolda yürüdüğümüz yol arkadaşlarımızla Çağlayancerit’te her zaman gördük, görüyoruz ve görmeye de devam edeceği inşallah” dedi.

Programda selamlama konuşması yapan Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun ise, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından kurulan Cumhur İttifakının baki olduğunu ve bu şekilde de devam edeceğini belirtti. 

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada gördüğümüz manzara Aslında AK Parti'nin ne kadar güçlü organizasyon olduğunu bizlere Çağlayancerit’te, bu salonda bir kez daha gösteriyor. Vefa buluşmalarımızın içi gerçekten boş değil, AK Parti bir vefa partisidir. Öncelikle dönemde görev yapan abilerimiz, ablalarımızla mevcut şu anda görev yapan çok kıymetli kardeşlerimiz ve evlerinde dualarıyla bize destek olan teyzelerimiz, abilerimiz, amcalarımızla, çocuklarımızla çok büyük bir vefa hareketidir, dava hareketidir. Biz bugün bir kez daha AK Parti kadroları içerisinde Vefa buluşmasının içini doldurduğumuzu bir kez daha bu salonda görüyoruz. Ben bugün bu tabloyu görünce 2023 seçimlerine giderken çok çok heyecanlandım. Bizler AK Partimiz ile Milliyetçi Hareket Partimiz ve Büyük Birlik Partimiz ile çok büyük bir yapı kurduk ve bu da şu anda etkilerini gösteriyor.”

Son olarak konuşma yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör şunları söyledi: “Bugün vefa programı nedeniyle buradayız. Ak Parti Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sadece Türkiye'de değil, özellikle bölgesinde ve dünyada çok önemli işler başarmış, çok önemli bir rol oynamıştır. Bu güzellik Cumhur ittifakımızla da taçlanmıştır. Ben hem sayın Cumhurbaşkanımıza, hem sayın Devlet Bahçeli ve Mustafa Destici başkanlarımıza bu güzel birliktelik için huzurlarınızda buradaki bütün hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum.”

Başkan Güngör konuşmasının devamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak Çağlayancerit’e yapmış oldukları ve yapacakları projelerle ilgili bilgiler aktardı. 

Konuşmaların tamamlanmasının ardından program, fotoğraf çekimleri ile son buldu.

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