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AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen 'Odak Noktası'nda (CANLI)
GÜNDEM 12.05.2023, 15:10
Herkes Duysun TV ve İGF TV ortak yayında AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, 14 Mayıs seçimlerine iki gün kala ülke gündemini ve yerel saha çalışmalarını "Odak Noktası" programında değerlendiriyor.BURSA (İGFA) – AK Parti Bursa Milletvekili ve aynı zamanda 28. Dönem için Bursa 1. Bölge 2. sıra adayı olan Refik Özen, İGF TV ve Herkes Duysun TV’nin ortak yayınında Odak Noktası programına konuk oldu.
Milletvekili Özen, moderatörlüğünü Merve Özdemir Çevik’in yaptığı programda İGF Genel Başkanı ve Herkes Duysun Genel Yayın Yönetmeni Mesut Demir’in sorularını yanıtlıyor.
https://youtu.be/AwvdKbxg5UA
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|34
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|34
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|34
|25
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|81
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|35
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|10. Fulham
|35
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|35
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|33
|17. Everton
|35
|32
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|35
|30
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|35
|30
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|82
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|69
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|33
|68
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