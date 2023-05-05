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AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ‘Odak Noktası’nda (CANLI)
GÜNDEM 05.05.2023, 12:00
Herkes Duysun TV ve İGF TV ortak yayında AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, 14 Mayıs seçimleri öncesinde ülke gündemini ve yerel saha çalışmalarını “Odak Noktası” programında değerlendiriyor.BURSA (İGFA) – AK Parti Bursa Milletvekili ve aynı zamanda 28. Dönem için Bursa 2. Bölge 5. sıra adayı olan Muhammet Müfit Aydın, İGF TV ve Herkes Duysun TV’nin ortak yayınında Odak Noktası programına konuk oldu.
Milletvekili Mesten, moderatörlüğünü Merve Özdemir Çevik’in yaptığı programda İGF Genel Başkanı ve Herkes Duysun Genel Yayın Yönetmeni Mesut Demir’in sorularını yanıtlıyor.
https://youtu.be/jG3yIDQLBQs
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|33
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|33
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|33
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|33
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