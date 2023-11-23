AK Parti Bursa belediye başkan aday adayları belli oldu

AK Parti Bursa'da ilçe belediye başkan aday adayları kesin listesi belli oldu. Aday adayları isimler, pazar günü yapılacak temayül yoklamasında partililerin oylarına sunulacak.BURSA (İGFA) - AK Parti'de belediye başkan aday adaylık başvuru süreci sona erdi. Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, başvuruda bulunan bütün aday adaylarına AK Parti'ye gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür etti.

AK Parti'de, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri için belirlenen süre 9-17 Kasım olarak açıklanmış, daha sonra bu süre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 22 Kasım 2023 Çarşamba saat 19:00’ kadar uzatılmıştı.

Aday adaylık sürecinin sona ermesinin ardından belediye başkanlık müracaatlarına ilişkin değerlendirme yapan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Başlamış olan ‘Türkiye Yüzyılı’nın yereldeki en güçlü isimleri olan belediye başkan adaylarımızın belirleneceği bu süreçte, dünya liderimiz sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon ve kararlılık ile Bursa’mızı dünyanın marka şehirleri arasına taşıyacak en güçlü adayları belirlemek için yoğun bir çaba harcıyoruz.

Öncelikle, bu süreçte belediye başkanlığı için partimizi tercih eden tüm aday adaylarımıza, partimize gösterdikleri bu teveccüh için teşekkür ediyorum. 9 Kasım’da başlayan ve 15 gün süren başvuru sürecinde, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 1 aday adayı başvuruda bulundu. Büyükşehir dışında 17 ilçemizde ise toplam 99 belediye başkan aday adayımız var.

Meclis üyeleriyle ilgili başvuru süreci ise 3 Aralık’ta sona eriyor. Dolayısıyla meclis üyelikleri ile ilgili bugün için herhangi bir şey söylemem mümkün değil. Şimdi 26 Kasım Pazar günü saat 10:00-16:00 saatleri arasında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde, dijital ortamda yapacağımız temayül yoklamasıyla teşkilat mensubu arkadaşlarımız aday adayları ve mevcut başkanlarıyla ilgili fikirlerini beyan edecekler. Temayülün ardından da başkan adaylarımızın isimleri Genel Merkezimiz tarafından değerlendirildikten sonra netlik kazanacak" dedi.

İlçelerde ise aday adaylığı için Büyükorhan’da 7, Gemlik’te 4, Gürsu’da 10, Harmancık’ta 2, İnegöl’de 9, İznik’te 5, Karacabey’de 8, Keles’te 5, Kestel’de 7, Mudanya’da 3, Mustafakemalpaşa’da 3, Nilüfer’de 2, Orhanel’de 7, Orhangazi’de 8, Osmangazi2de 14, Yenişehir’de 3, Yıldırım’da 2, toplam da 99 isim ilçe belediye başkan aday adaylığı için başvurdu.

İlçelerde belediye başkan aday adaylığı için başvuran isimler;

BÜYÜKORHAN; Erol Öztürk, Hasan Taş, Mehmet Vadi, Nihat Öztürk, Ömer Arı, Önder Sak, Üzeyir Tüfekçi

GEMLİK; Ercan Barutçu, Mehmet Şamil Yiğit, Refik Yılmaz, Zafer Işık

GÜRSU; Abdullah Birgül, Ali İhsan Yaylacı, Fatih Yıldız, Halit Şefikoğlu, İbrahim Arslan, Muhammet Altoprak, Musa Aydın, Mustafa Tuna, Osman Aktaş, Samet Kurumehmetoğlu

HARMANCIK; Hülya Gedik Çelik, Şirfan İpek

İNEGÖL; Bülent Temelli, İsmail Kösen, Kamuran Tanrıverdi, Mahsuni Canbay, Mehmet Serdar Nalcı, Nedim Bayram, Ridvan Kocaağa, Sedat Öpçiner, Yavuz Uğurdağ

İZNİK; Halil İbrahim Gökbulut, Osman Sargın, Selda Meriç, Serdar Küçükkoçum, Tamer Mahmut Hersek

KARACABEY; Ahmet Candan, Ertem İşcan, İsmail Ülker, Murat Erol, Şenol Erol, Vedat Tezol, Yelit Karakaşlar Yılmaz, Zeki demir

KELES; Ali Mersin, Ali Doğru, Arif Doğru, Emre Kahraman, Ziya Aydemir

KESTEL; Abdülkadir Karlık, Ali Zeybek, Ali Ergün, Mert Vahit Arslan, Mustafa Sayılgan, Osman Yıldız, Şemsettin Hacıoğlu

MUDANYA; Erdal Bilen, Gökhan Dinçer, Necati Şimşek

MUSTAFAKEMALPAŞA; adem çelik, Hüseyin Tunçer, Sadettin Akkoyunlu

NİLÜFER; Halil Gülce, Hatice Kübra Gönder Yarar

ORHANELİ; Ali Osman Tayır, Ekrem Çohadar, Elif Özdemir, Ertuğrul Tunca, İdris Kaydul, Kemal Altın, Kemalettin Özcan

ORHANGAZİ; İsmail Özbey, Mithat Kardaş, Muammer Kara, Mustafa Kaya, Necmettin, Recep Alemdar, Sadettin Höçük, Selahattin Çelik,

OSMANGAZİ; Ahmet Yıldız, Ali Yılmaz, Ali Altınoğlu, Bülent Karaaslan, Cem Kürşad Hasanoğlu, Cüneyt Karlık, Hasan Hüseyin Erdönmez, İrfan Tatlıoğlu, Mehmet Yetim, Mustafa Çaltılı, Nazım Maral, Semih Peksert, Serkan Işık, Yusuf Kudret Nalbant

YENİŞEHİR; Berkun Can Topaler, Emrah Taşcan, Süleyman Çelik

YILDIRIM; Ali Mollasalih, Zeynep Kardeş