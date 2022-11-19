AK Parti Bozüyük ilçesinde sahada

AK Parti Bilecik'in Bozüyük ilçe teşkilatı ilçede vatandaşlar ile buluşup taleplerini dinledi.Sedat CEYLAN/BİLECİK İGFA

Bilecik'te AK Parti Bozüyük ilçe Başkanı Hüsnü Ersoy Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve partinin yöneticileri Bozüyük’te 4 Eylül, İçköy ve Yenidoğan Mahallelerini ziyaret edip, vatandaşların taleplerini dinledi.

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Meclisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Ersoy ve Milletvekili Yağcı, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına seçilen Veli Çelik ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Gerçekleşen ziyarete AK Parti Bilecik İl Başkan Vekili Nihat Can, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ve partinin Bilecik ve Bozüyük yönetimi katıldı.