AK Kadınlar Bilecik’te 2023 seçimlerine hazır

AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit, Bilecik’in ve Pazaryeri ilçesinin 2023 seçimleri için hazır olduğunu belirtti.Sedat CEYLAN (BİLECİK İGFA)

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı’nın eşi Fatma Yağcı ve İl Yönetimi ile birlikte Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i ve Pazaryeri Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat’ı ziyaret eden Başkan Mutlu Selen Haşit, AK Parti Bilecik Kadın kolları olarak Bilecik ve ilçelerinde kadın kollarının aktif olarak saha çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Bilecik ve ilçelerinin hükümet yatırımlarından büyük pay aldığını vurgulayan Mutlu Selen Haşit, Bilecik’e yapılan hizmetlerin 2023 yılında da devam edeceğini söyledi.

Bilecik AK Kadınlar olarak Türkiye Yüzyılı'na hazırız diye belirten Başkan Mutlu Selen Haşit, Pazaryeri Kadın Kollarının yapmış olduğu çalışmaların da da övgü ile bahsederek çalışmalarının gayretleri ve özverili çabalarının her türlü takdirin üstünde olduğunu dile getirip, İlçe Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat’a ve ilçe yönetimin teşekkür etti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “ AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Sayın Selim Yağcının eşi Fatma Yağcı hanımefendi ve AK Parti il kadın kolları Başkanımız Mutlu Selen Haşit ve yönetim kurulu ilçemize ziyaretleri sırasında bize de kendilerini misafir etme fırsatı verdiler . Birlikte ev ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Ziyaretleri ve samimiyetlerinden dolayı kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.