AK Gençlik Bursa'dan Filistin'e tam destek

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları, İl ve ilçe yönetim kurulları ile birlikte Filistin’e destek yürüyüşü gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesinden başlayan ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanında son bulan yürüyüşe vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Filistin’e destek yürüyüşü ve basın açıklamasına AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Varank, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Emel Gözükara Durmaz, AK Parti İl Başkan Vekili Kamil Bayramiç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Kadın kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile İl Gençlik Kolları üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Caddesinde başlayan ve sloganlar eşliğinde gerçekleşen yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında tamamlandı. AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.