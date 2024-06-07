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AİLEM 98 bin 319 çağrıya çeviri desteği sağladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, işitme engelli vatandaşlar için kurulan İşitme Engelliler Engelsiz İletişim Merkezi (AİLEM)'nin bugün 18 bin 684 kullanıcı tarafından aktif olarak kullanıldığını söyledi

GÜNDEM 07.06.2024, 14:11
AİLEM 98 bin 319 çağrıya çeviri desteği sağladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, işitme engelli vatandaşlar için kurulan İşitme Engelliler Engelsiz İletişim Merkezi (AİLEM)'nin bugün 18 bin 684 kullanıcı tarafından aktif olarak kullanıldığını söyledi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yüzde 100 erişilebilirlik hedefiyle engellilerin sunulan hizmetlere erişimleri için gerekli dijital dönüşüm ve engelsiz iletişime yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu kapsamda işitme engelli bireylere yönelik iletişim engelinden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak üzere gerçekleştirdikleri projelerle ilgili bilgi verdi.

Bakan Göktaş, işitme engelli vatandaşların, kamuda, özel sektörde ve sosyal hayatlarında iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için İşitme Engelliler Engelsiz İletişim Merkezini (AİLEM) kurduklarını anımsatarak, Türk işaret dilini kullanan herkes için ortak bir iletişim merkezi haline dönüşen iletişim merkezimize hem bakanlığımızın internet sitesi hem de mobil uygulama üzerinden erişilebildiğini kaydetti.

Vatandaşların tek tuşla Türk İşaret Dili Tercümanlarına ulaşılabiliyor. İletişim merkezimiz bugün 18 bin 684 kullanıcı tarafından aktif olarak kullandığını ifade eden Bakan Göktaş, "Günde ortalama 150 çağrıya alışverişten, aile içi iletişime, öğretmen veli görüşmesinden, hasta doktor iletişimine kadar birçok konuda çeviri hizmeti sağlıyoruz. Yaklaşık 2 yıldır hizmet veren merkezimizde bugüne kadar Türk İşaret Dili çevirmenlerimiz tarafından 98 bin 319 çağrıya çeviri desteği sağlandı. AİLEM Engelsiz İletişim Merkezimizin sunduğu hizmetlerle, Türk İşaret Dili kullanan bütün işitme engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bakan Göktaş, AİLEM dışında ayrıca şu an Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında 52 ilde toplam 77 Türk işaret dili tercümanıyla hizmet verdiklerini hatırlatarak, tercümanların son 3 yılda, tapu, belediye, valilik, noter, banka, sağlık gibi alanlarda işitme engellilere yaklaşık 6 bin 871 çeviri hizmeti sağladığını aktardı.

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Bakan Göktaş, dünya dilleri arasında doğal bir dil olarak kabul edilen Türk İşaret Dilinin yapısal ve pragmatik özelliklerinin derlenerek kayıtlı hale getirilebilmesi ve bir derlemin oluşturulması amacıyla 2015-2017 yılları arasında Türk İşaret Dili Araştırma Projesinin yürütüldüğünü hatırlattı. Proje kapsamında toplanan veriler çerçevesinde en fazla kullanım sıklığına sahip olan 2 bin sözcükten oluşan Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğünün oluşturulduğunu kaydeden Göktaş, "Bakanlığımız tarafından 2017'de https://tidsozluk.aile.gov.tr/ internet adresinden kullanıcıların hizmetine sunulan Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü, Türkiye'nin 26 ilinden ve 113 Türk İşaret Dili anadili konuşucusundan elde edilen Türk İşaret Dili derlemine dayanıyor. Sözlükte işaret, anlam ve örnek olmak üzere üç farklı tür ve türlerine göre farklı arka plan rengi ile hazırlanan toplam 11 bin 428 video yer alıyor." dedi.

Bakan Göktaş, video tabanlı olarak çevrim içi ortamda tasarlanan sözlük içeriklerinin Türk İşaret Dili ve Türkçe olarak sunulduğunu da sözlerine ekledi.

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