Aile yağısına büyük saldırı

Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, toplumun temel yapı taşı olan aile ve gençliğin olmazsa olmaz olduğunu belirterek, “Son zamanlarda aile ve gençlik üzerine hain bir saldırı gerçekleştiriliyor.” dedi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas Belediyesi ve Cihannüma Derneğinin işbirliğiyle Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen ‘Gençlik ve Aile Çalıştayı’nda toplumun temel yapısını oluşturan konular masaya yatırıldı.

Bilim dünyasından siyasete, eğitim camiasından sivil toplum kuruluşlarına kadar alanında önemli isimlerin katıldığı çalıştayda Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan da konuşmacı olarak yer aldı.

“SON GÜNLERDE HAİN BİR SALDIRI VAR”

Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, son zamanlarda aile ve gençlik üzerine hain bir saldırı olduğunu belirterek, “Bugünlerde aile yapımıza ve gençliğimize o kadar çok hain ve zelil taarruz var ki bu çalıştay olmazsa olmazdı. Bizim en değerli yapımız aile kurumumuzdur. Aynı zamanda kime sorsanız en değerli varlığımız gelecek nesillerimiz olan gençlerimizdir. Bu nedenle toplumun önemli dinamiklerinden her iki yapıyı korumak, geleceğe güven içinde hazırlamak, neslimizin maddi ve manevi sağlığı açısından son derece önemli” dedi.