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Aile ve Sosyal'ın mobil ekipleri çocuklar için sahada

GÜNDEM 30.10.2022, 10:34
Aile ve Sosyal'ın mobil ekipleri çocuklar için sahada

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocuk koruma mobil ekipleri 51 ildeki kırsal bölgeleri gezerek çocukların okula devamını sağlamak için çocuklar, veliler ve kamu görevlileriyle görüşmeler yapıyor.ANKARA (İGFA)- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 51 ilde kırsal bölgelerde görev yapan çocuk koruma mobil ekipleri aileler ile kamu görevlilerini ziyaret ederek farklı risk gruplarındaki çocukların okula devamını sağlamak amacıyla destek çalışmaları yürütüyor.

Bakanlığın mobil ekipleri, Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı V. 180 Günlük Eylem Planı kapsamında 1 Temmuz-31 Aralık 2021 tarihlerinde 22 ilin kırsal bölgelerinde sosyoekonomik yönden dezavantajlı ve risk gruplarındaki  çocuklar ile ailelere yönelik tespit, değerlendirme ve yönlendirme çalışması gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 804 köy ziyaret edilerek 4.755 çocukla görüşüldü ve 2.385 aileye rehberlik yapıldı. Ayrıca ekipler ziyaret ettikleri köylerde muhtarlar, okul idarecileri, belediye görevlileri ve imamlarla da görüştü. Ailelerle ve köylerdeki kamu görevlileriyle yapılan değerlendirmeler sonucunda 81 çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alındı, okula devam etmediği belirlenen çocukların okula devamı sağlandı.

ÇALIŞMA 51 İLE YAYGINLAŞTIRILDI

Bu çalışmalardan olumlu geri dönüşler alınması üzerine çalışmanın büyükşehirler dışındaki 51 ilde yaygınlaştırılması kararlaştırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde görev yapan sosyal çalışmacı, psikolog, psikolojik danışman ve sosyologlardan oluşan mobil ekipleri bu illerde çalışmalarını sürdürdü.  Toplam 558 kişiden oluşan mobil ekipler 1127 köyde  çocuklar, aileler, muhtarlar, okul idarecileri, belediye görevlileri ve imamlarla görüştü.

Çalışmaların başladığı günden bugüne 260 çocuk Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlandı, ilgili mahkemeden 49 çocuk hakkında danışmanlık, 34 çocuk hakkında eğitim ve 24 çocuk hakkında sağlık tedbiri kararı alındı.

Ayrıca çalışmalar kapsamında, kırsal bölgelerdeki ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokula devam eden çocukları için hazırlanan ve içinde sırt çantası, kalemlik, beslenme çantası, boya, defter, kalem ve okuma kitaplarının yer aldığı “Eğitim ve Gelişim Destek Paketleri” de ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Mobil ekiplerimiz 5188 çocuğumuzla görüştü, 2.460 aileye rehberlik hizmeti verdik. 260 çocuğumuzu sosyal ve ekonomik destek hizmetlerimizden yararlandırdık. Eğitim çağında olup da maddi gerekçelerle okula gidemeyen hiçbir çocuğumuz kalmayıncaya kadar çalışacağız.” dedi.

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