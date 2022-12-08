Aile ve Sosyal Hizmetler 'Enstitü' kuruyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığın mevcut çalışmalarını güçlendirmek ve yeni planlanacak sosyal hizmet faaliyetlerinin sağlam temeller üzerine inşa edilebilmesine katkı sağlamak amacıyla enstitü kuracaklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ülke genelinde aile bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılması yönünde pek çok sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Sosyal refahın arttırılmasında araştırma, geliştirme ve müdahale programlarının önemli katkılar sunduğunu kaydeden Bakan Yanık, “Bakanlığımızın mevcut çalışmalarını güçlendirmek ve yeni planlanacak sosyal hizmet faaliyetlerinin sağlam temeller üzerine inşa edilebilmesine katkı sağlamak en önemli önceliğimiz. Bu kapsamda veri üretme, araştırma ve politika geliştirme faaliyetlerinin ihtisaslaşmış tek bir merkez üzerinden yürütülmesi için bir enstitü kurmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“ENSTİTÜMÜZ BİR AKADEMİ GÖREVİ DE YÜRÜTECEK”

Enstitünün temel başlıklarının aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gaziler ile sosyal yardım politikaları olacağını vurgulayan Bakan Yanık, bu başlıklarda hem sosyal politika üretmek hem de üretilen politikaları sosyal hizmete dönüştürmek için çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Enstitüde, uzmanlar, akademisyenler ve kurum temsilcilerinin görev alacağını belirten Bakan Yanık, “Bakanlık personelimizin mesleki becerilerini artırmak ve ihtisaslaşmalarını sağlamak için de enstitüde eğitim programları geliştireceğiz. Enstitümüzün bir akademi görevi yürütmekle beraber sahanın ihtiyaç duyduğu araştırmaları yapmak, veri üretmek, yeni hizmet modelleri geliştirmek ve eğitim programları düzenlemek gibi çok yönlü işlevleri de olacak” dedi.