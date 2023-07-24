Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı o bakımevi hakkında inceleme başlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul’da özel bir bakımevinde görev yapan personelin hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan konulara ilişkin açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - İstanbul’un Silivri ilçesindeki özel bir bakımevinde çekilen görüntülerle ilgili Aile veSosyal Hizmetler Bakanlığı inceleme başlattı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konus olayın paylaşılması sonrasında İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ivedilikle ilgili bakım merkezine giderek gerekli incelemelerde bulunduğuna dikkati çekilerek, "Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş, ayrıca söz konusu şahıs ile ilgili olarak tarafımızdan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayın gerçekleştiği özel bakım merkezinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına, hizmet alan vatandaşlarımızın güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verilmiştir" denildi.

https://twitter.com/tcailesosyal/status/1683501582195777537