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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Düzce'de

GÜNDEM 15.07.2023, 08:12
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Düzce'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzce'de 13 mahalle ve 23 köyde 400'ün üzerinde hanenin selden etkilendiğini, 418 araç ve iş makinesi ile bin 356 personelin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.Sefer DEMİR - haberozel.com.tr( DÜZCE İGFA)
Düzce Valiliğinde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına katılan Mahinur Özdemir Göktaş, kentte selin yol açtığı zararlar ve alınan tedbirler hakkında bilgi aldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Göktaş, Batı Karadeniz Bölgesi'nde, yoğun yağışlar nedeniyle sel felaketleri yaşandığını anımsatarak, sadece Yığılca'da metrekareye 261 kilogram yağış düştüğünü, bunun ilçe tarihinde görülmemiş yoğunlukta bir yağış olduğunu söyledi.

Bakan Göktaş, vatandaşlardan gelen ihbarlar, sahadaki görevlilerin tespitleri sonucunda ekiplerin gerekli müdahaleleri yaptığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Halihazırda bu çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan da afetten zarar gören hanelerimizin acil ve temel ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyoruz. Yapılan hasar tespit çalışmalarında 170 hanede zarar oluşmuştur. Yaklaşık 8,5 milyon liralık hasar tespit edildi. Oluşan hasarın giderilmesi ve acil ihtiyaçların karşılanması için Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na geçen gün 2 milyonluk kaynak aktarımı yapmıştık. Hasar tespiti yapıldıktan sonra ek kaynak da aktarılacaktır."

Bakanlığın ana çalışma alanlarından birisi olan sosyal hizmetlerin de afetten etkilenmemesi için her türlü önlemi aldıklarının altını çizen Göktaş, "Düzce'de yaşanan sel sonrası da özellikle köy muhtarlarımız ve yerel yetkililerimizle organize olarak sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza ulaştık. Bakanlığımız görev alanlarından biri olan Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtımı Çalışma Grubu da faaliyetlerine sel bölgesinde ivedi şekilde başladı. Bu kapsamda afetin ilk anından itibaren ASYA ekipleri ve SYDV ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi hanelere gıda, su gibi temel ihtiyaçlar ulaştırılıyor. Halihazırda Düzce'de il ve ilçelerinde toplamda 100 personel ve 11 araç kapasiteyle çalışmalarını sürdürmekte." ifadesini kullandı.

Selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Göktaş, konuşmasının ardından beraberinde Vali Cevdet Atay, AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir ve ilgili kurum müdürleri ile Gölyaka ilçesine bağlı İçmeler köyüne geçerek afetin izlerini yerinde ziyaret etti.

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