Aile ve Gençlik Fonu kuruluyor... Bu hafta TBMM gündeminde

Haftalık çalışmasına 14 Kasım Salı günü başlayacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bu hafta 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin de görüşmelerine başlanacak.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanlığı, yeni haftaya ilişkin genel kurulda görüşülmesi beklenen gündem maddelerini açıkladı.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan çalışma planına göre, haftalık çalışmasına 14 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurulda Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulacak. Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı'ndan olmak üzere 5 kişiden oluşacak.

Fon Yönetim Kurulu, kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirleyecek. Ayrıca Fon'a ilişkin mali veriler, en geç 6'şar aylık dönemler itibarıyla kamuoyu ile paylaşılacak.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİN TAKVİMİ

Öte yandan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise 2024 bütçesinin görüşmelerine devam edilecek. Komisyonda yarın Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, 14 Kasım Salı günü Milli Eğitim Bakanlığının, 15 Kasım Çarşamba günü Kültür ve Turizm Bakanlığının, 16 Kasım Perşembe günü Milli Savunma Bakanlığının, 17 Kasım Cuma günü de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçelerinin görüşülmesi bekleniyor.

Salı ve Çarşamba günleri ise TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları düzenlenecek.