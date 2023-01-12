'Aile Okulu' sıralarına bu kez muhtarlar oturdu

Ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Aile Okulu projesiyle bugüne kadar 1 milyon 250 bin aileye ulaşıldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, 12 Ağustos 2022'de katıldığı açılış töreniyle 81 ile yaygınlaştırılan Aile Okulu projesinde 1 milyon 250 bin aile eğitim aldı.

Anne babalara sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre ve ilk yardımın da aralarında bulunduğu 14 farklı konuda çok yönlü destek sağlanan projenin eğitimleri, 81 ilde bulunan 1000 halk eğitimi merkezinde gerçekleştiriliyor.

Eğitim içeriği sürekli güncellenen ve farklı kesimlerden birçok kişiye ulaştırılan eğitimlere muhtarlar da dâhil edildi.

Aile Okulu projesiyle belirlenen 14 alanda Türkiye'nin dört bir yanında muhtarlara dersler veriliyor.

Aile Okulu Projesi'nin kapsamının sürekli genişletildiğini belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ailelerimize dokunan, onlara okul hizmeti veren, aile iletişiminin tıkanan kanallarını açmalarında rehberlik eden, çocuklarla iletişimi desteklemeye çalışan ve aynı zamanda kültürel, ahlaki değerlerimizin hatırlatıldığı, teknoloji ve madde bağımlılığı gibi konulardaki mücadelemizin de önemli bir unsuru olan Aile Okulu projesine, İçişleri Bakanlığımızla yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde muhtarlarımızı da dâhil etmeyi kararlaştırmıştık. Muhtarlarımız, görev bölgelerinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması, sorunlarının tespiti ve çözümü noktasında birer gönüllü elçi olarak devlet ve millet arasında köprü vazifesini yerine getiriyorlar. Biz de onların temsil güçlerini destekleyecek, aileleriyle iletişimini güçlendirecek eğitimler hazırladık. Muhtarlarımız vasıtasıyla daha fazla ailemize ulaşacağız. Projeye bu anlamlı katkı ve desteklerinden dolayı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya şükranlarımı sunuyorum" dedi.