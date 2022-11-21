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Aile Okulu'ndaki derslere 'Trafik Bilinci' ekleniyor

GÜNDEM 21.11.2022, 17:56
Aile Okulu'ndaki derslere 'Trafik Bilinci' ekleniyor

Millî Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında "Ailelerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü" imzalandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında trafiğin tanımı, kuralları, trafik güvenliğinin önemi, trafikte insanların rolleri ve iletişim konularının öğretilmesi amacıyla "Ailelerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü", Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından imzalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Bakan Mahmut Özer, Millî Eğitim Bakanlığı'nın sadece eğitim çağ nüfusundaki çocuklara eğitim vermediğini anımsatarak son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin eğitimde kitleselleşme evresine eriştiğini kaydetti.

https://youtu.be/wwFDdQRd_oo

Türkiye'nin en kalıcı sermayesinin beşeri sermayesinin niteliğini artırmak için gece gündüz demeden hem eğitim çağ nüfusuna hem de eğitim çağı nüfusunun dışındaki yetişkinlere eğitim vermeye devam ettiklerini belirten Bakan Özer, 2022 yılındaki hedefimiz, her ay bir milyon vatandaşımıza erişmek olduğunu anımsatarak, "Normalde her yıl halk eğitim merkezleri üzerinden dört beş milyon vatandaşımıza erişiliyordu. Bu sene hedefi çok yükselttik ve ayda bir milyon vatandaşımıza ulaşmayı, eğitim hizmeti sunmayı hedef koyduk. Onuncu ayı bitirdiğimizde, on buçuk milyon vatandaşımıza eriştiğimizi görüyoruz. On buçuk milyon vatandaşımızın yüzde 60'ı da kadınlarımız. Kadınlarınızı çok daha güçlendiren, istihdam kabiliyetlerini geliştiren eğitimlerle ayakta tutacak mekanizmaları Bakanlık olarak desteklemeye, onlara sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşa sunulan hizmetler arasında geçen TemmuzAğustos ayında yeni bir açılım yapıldığını dile getiren Bakan Özer; aileye odaklanan, kültürel değerlerimizi ailelere hatırlatacak, aile içi iletişim ve psikososyal gelişimi destekleyici, aynı zamanda çevre bilinci ve ilk yardımla ilgili bilinç geliştirecek ve çocukların madde bağımlılıklarıyla ilgili gelişim süreçlerini kontrol edebilecek şekilde kırk dört saatlik bir eğitim paketi oluşturulduğunu söyledi.

"AİLE OKULUNA TRAFİK BİLGİSİ MODÜLÜNÜ EKLEYEREK YENİ BİR İŞ BİRLİĞİ ADIMI ATIYORUZ"

İçişleri Bakanlığıyla kapsamlı iş birlikleri ve desteklerin her zaman sağladığını işaret eden Bakan Özer, "Şimdi, bugün burada 'Aile Okulu'na ilave bir trafik bilgisi modülünü de ekleyerek yine bir iş birliğinin adımını atmış olacağız. Böylece, 'Aile Okulu'nu tamamlayan tüm velilerimiz, yetişkinlerimiz aynı zamanda trafik bilinciyle de ilgili eğitim modülünü tamamlamış olacaklar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuşmasında, göçmen ailelere yönelik proje kapsamında 1 milyon 300 bin kişiye ve tüm bakanlıklarla yapılan eğitimlerle de 5 milyonu aşkın kişiye sosyal uyum eğitimleri verildiğini anlattı.

Bakan Soylu, trafik kazalarında can kaybı sayısında, araç ve nüfus sayısı artmasına rağmen olumlu bir azalış trendi yaşamaya başlandığına dikkat çekerek, Bakanlığın verdiği trafik eğitimleri kapsamında altı buçuk milyon kişiye ulaşıldığını belirtti. Bakan Soylu, hedeflerinin 100 binde 9,6 olan trafik kazalarındaki ölüm sayısını 100 binde 5'e düşürmek olduğunu kaydetti.

Konuşmalar sonrasında Bakanlar, iş birliği protokolünü imzaladı.

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