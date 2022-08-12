'Aile Okulu' 81 ilde yaygınlaşacak

Aile Okulu Projesi Tanıtım Programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Millî Eğitim Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen "Aile Okulu Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada aileyi, "içinde onlarca anlamı ve tecrübeyi barındırabilen çok zengin bir kelime" olarak tanımladı.

Aile kavramının sadece anne, baba ve kardeşleri değil; sevgi, şefkat, merhamet, dayanışma, kader birliği gibi birçok kavramı eş zamanlı anladıklarını ifade eden Erdoğan, "Hayata dair tüm yargıları, anlamları, duyguları, millî ve manevi değerleri, zihnimize ve kalbimize ilk olarak bu eğitim yuvasında mühürleriz. Aile en büyük zenginliğimiz, dayanak noktamız, aidiyet duygusunu kazandığımız sığınağımızdır. Aile, sadece mensupları arasındaki ilişkiyi düzenlemez; toplumun gücünü, sıhhatini, ayrıca toplumsal ilişkilerin niteliğini belirler" dedi.

Emine Erdoğan, aile kurumunun tüm dünyada hedef hâline geldiğine dikkati çekerek, "Hızla dönüşen dünyamızdaki çoğu değişim ne yazık ki aileden taraf değil. En başta, bir toplumun alametifarikası olan değerler küreselleşme karşısında tutunmakta zorlanıyor. Bireyselleşmenin hakim anlayış hâline gelmesi, bireyin aileden soyutlanarak öne çıkarılması, aileyi birbirine bağlayan eklem yerlerini törpülüyor. İçi doldurulmamış bu kavramlar, insanları bir bütünün parçası olduğu fikrinden hızla uzaklaştırıyor" dedi.

"PROJENİN, AİLELERİMİZİ OLASI RİSKLERE KARŞI ÇOK DAHA DAYANIKLI HÂLE GETİRECEĞİNE İNANIYORUM"

İnsanın sadece kendine karşı değil; ailesine, toplumuna ve makro ölçekte tüm insanlığa karşı sorumlulukları olan bir varlık olduğunu aktaran Erdoğan, bilhassa tüm dünyanın evlere kapandığı salgın döneminde, yaşanılan bu erozyonun daha belirgin hâle geldiğini söyledi. Erdoğan, kuşaklar arasında fark etmeden açılmış mesafelerin, aile iletişimindeki zayıflamaların, teknoloji bağımlılığı gibi yeni nesil bağımlılıkların farkına varıldığını aktardı

Çocukların kalpleri ve ruh dünyalarının, ailelerinin yaşam pratikleriyle şekillendiğini belirten Erdoğan, tüm öğretmenlere ve eğitim camiasına, toplumun refahına adanmış emekleri ve fedakâr çalışmaları için minnettar olduğunu kaydetti.

7 İLDE PİLOT UYGULAMASI YAPILAN AİLE OKULU 81 İLE YAYGINLAŞACAK

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinde 2 ay gibi kısa bir sürede 16 bin 361 kütüphane yapılarak projenin tamamlandığını söyledi.

Proje kapsamında kütüphanelerdeki kitap sayısının da 28 milyondan 70 milyona çıkarıldığını anlatan Özer, yıl sonunda bu sayının 100 milyona ulaştırılacağını ve böylelikle öğrenci başına düşen kitap sayısının 7 olacağını belirtti.

Emine Erdoğan himayesindeki ikinci projenin okul öncesi eğitim seferberliği olduğunu söyleyen Bakan Özer, okul öncesi eğitimin eğitimde fırsat eşitliğini artırmak, öğrencilerin bilişsel becerilerinin yanında sosyal becerilerinin de gelişmesi için önemli olduğunu vurguladı. Okul öncesi eğitimin "getirisi en yüksek ama yatırım maliyeti en düşük olan eğitim politikası" olduğunun altını çizen Bakan Özer, 3 bin anaokuluyla ilgili planlamanın çok başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, 3 bin hedefinin kat be kat aşılacağını söyledi.

Bakan Özer, bugünkü tören kapsamında pilot uygulaması İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Adana, Şanlıurfa ve Erzurum olmak üzere 7 ilde yürütülen "Aile Okulu" projesinin genişletilerek 81 ile ulaştırılacağını belirtti.

Konuşmaların sonrasında Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile eşi Nebahat Özer, Emine Erdoğan'a halk eğitimi merkezi kursiyerleri tarafından celi divani sanatıyla işlenmiş "besmele" tablosu hediye etti.

Emine Erdoğan, program öncesinde olgunlaşma enstitüleri ile halk eğitimi merkezlerinde tasarlanan ürünlerin yer aldığı sergiyi ziyaret etti, öğretmenler ve eğitmenlerle sohbet etti.