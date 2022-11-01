Son Dakika

Aile ile İçişleri 'veri entegrasyonu' sağlayacak

GÜNDEM 01.11.2022, 11:20
Aile ile İçişleri 'veri entegrasyonu' sağlayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İle İçişleri Bakanlığı Arasında "Veri Entegrasyonuna İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlık ile NVİGM arasındaki veri entegrasyonu ile gizlilik kararları elektronik ortamdan iletebileceğini açıkladı.

Bakan Yanık, İçişleri Bakanlığı iş birliğinde yeni bir çalışmayı hayata geçirdiklerini belirterek, "Hakkında koruma kararı olan şiddet mağduru kadınların bilgilerinin gizli tutulması nedeniyle sağlık kuruluşlarında, bankalarda ya da okul kayıtları sırasında bazı aksaklıklar yaşanabiliyordu. Artık, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) ile Bakanlığımız arasında gerçekleştirilecek veri entegrasyonu ile gizlilik kararları elektronik ortamdan iletilecek. İlgili kurum ve kuruluşlar hizmeti aksatmadan daha kısa sürede mağdurun işlemlerini gerçekleştirebilecek" dedi.
 
Türkiyede mağdurun korunması ve şiddetin önlenmesinde önemli bir mekanizma olan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun, 2012 yılından bu yana yürürlükte olduğunu belirten Bakan Yanık, 6284 sayılı kanun kapsamında koruma altında olan kişinin ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri ve adresleri resmi kayıtlarda gizli tutulduğunu ifade etti.

Bakan Derya Yanık, şiddet mağdurlarına hizmet sunan Milli Eğitim Bakanlığı, Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu, kolluk, bankalar, sağlık kuruluşları gibi kurumlarda gizlilik kararlarından dolayı bazı aksaklıklar yaşanabildiğini ifade ederek, "Her kurumumuzun bilgi sistemleri farklı. Bu nedenle sağlık kuruluşlarında e-nabız ya da MHRS üzerinden randevu oluşturmada, noter ve bankacılık işlemlerinde, okul kayıtlarında ya da tren bileti almada sorunlar yaşanabiliyor. Biz de yaşanan bu sorunları en aza indirmek amacıyla İçişleri Bakanlığımızla Veri Entegrasyonuna İlişkin İşbirliği Protokolü imzaladık" diye konuştu.
 
Bakan Derya Yanık, "Protokol ile şiddet mağduru ve yakınları hakkında verilen gizlilik kararları, Bakanlık Aile Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden İçişleri Bakanlığı NVİGM merkezi veri tabanına elektronik olarak işlenecek. NVİGM ile Bakanlığımız arasında gerçekleştirilecek veri entegrasyonu ile gizlilik kararları elektronik ortamdan iletilebilecek. Böylelikle daha kısa sürede mağdurun işlemleri gerçekleştirilebilecek" dedi.

Yorumlar (0)
17
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Başakşehir 11 23
3. Adana Demirspor 12 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Galatasaray 11 21
6. Trabzonspor 11 21
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Antalyaspor 11 13
13. Karagümrük 11 12
14. Ankaragücü 11 11
15. Sivasspor 12 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 11 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Manisa FK 10 16
8. Rizespor 10 15
9. Sakaryaspor 11 15
10. Göztepe 10 14
11. Bandırmaspor 10 14
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 10 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 32
2. Barcelona 12 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Betis 12 23
5. Real Sociedad 12 22
6. Athletic Bilbao 12 21
7. Osasuna 12 20
8. Villarreal 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 12 14
12. Mallorca 12 13
13. Almeria 12 13
14. Getafe 12 13
15. Espanyol 12 11
16. Celta Vigo 12 11
17. Girona 12 10
18. Sevilla 12 10
19. Cadiz 12 10
20. Elche 12 4