Aile ile İçişleri 'veri entegrasyonu' sağlayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İle İçişleri Bakanlığı Arasında "Veri Entegrasyonuna İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlık ile NVİGM arasındaki veri entegrasyonu ile gizlilik kararları elektronik ortamdan iletebileceğini açıkladı.

Bakan Yanık, İçişleri Bakanlığı iş birliğinde yeni bir çalışmayı hayata geçirdiklerini belirterek, "Hakkında koruma kararı olan şiddet mağduru kadınların bilgilerinin gizli tutulması nedeniyle sağlık kuruluşlarında, bankalarda ya da okul kayıtları sırasında bazı aksaklıklar yaşanabiliyordu. Artık, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) ile Bakanlığımız arasında gerçekleştirilecek veri entegrasyonu ile gizlilik kararları elektronik ortamdan iletilecek. İlgili kurum ve kuruluşlar hizmeti aksatmadan daha kısa sürede mağdurun işlemlerini gerçekleştirebilecek" dedi.



Türkiyede mağdurun korunması ve şiddetin önlenmesinde önemli bir mekanizma olan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun, 2012 yılından bu yana yürürlükte olduğunu belirten Bakan Yanık, 6284 sayılı kanun kapsamında koruma altında olan kişinin ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri ve adresleri resmi kayıtlarda gizli tutulduğunu ifade etti.

Bakan Derya Yanık, şiddet mağdurlarına hizmet sunan Milli Eğitim Bakanlığı, Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu, kolluk, bankalar, sağlık kuruluşları gibi kurumlarda gizlilik kararlarından dolayı bazı aksaklıklar yaşanabildiğini ifade ederek, "Her kurumumuzun bilgi sistemleri farklı. Bu nedenle sağlık kuruluşlarında e-nabız ya da MHRS üzerinden randevu oluşturmada, noter ve bankacılık işlemlerinde, okul kayıtlarında ya da tren bileti almada sorunlar yaşanabiliyor. Biz de yaşanan bu sorunları en aza indirmek amacıyla İçişleri Bakanlığımızla Veri Entegrasyonuna İlişkin İşbirliği Protokolü imzaladık" diye konuştu.



Bakan Derya Yanık, "Protokol ile şiddet mağduru ve yakınları hakkında verilen gizlilik kararları, Bakanlık Aile Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden İçişleri Bakanlığı NVİGM merkezi veri tabanına elektronik olarak işlenecek. NVİGM ile Bakanlığımız arasında gerçekleştirilecek veri entegrasyonu ile gizlilik kararları elektronik ortamdan iletilebilecek. Böylelikle daha kısa sürede mağdurun işlemleri gerçekleştirilebilecek" dedi.