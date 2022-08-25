Aile Hekimleri teşvik ödemesinden yararlanabilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik' yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmeliğe göre, herhangi bir ihtar puanı almamış olan sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin yüzde 42'si oranından teşvik ödemesi yapılacak.

Aile Hekimliği biriminin yaptığı günlük muayene sayısının 41-50 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 10'u; 51-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 21'i; 61-75 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 31'i; 76 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 42'si oranında teşvik ödemesi yapılacak.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle teşvik ödemesi kapsamında herhangi bir ihtar puanı almamış olan aile sağlığı çalışanlarına tavan ücretin yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak. Aile hekimliği biriminin yaptığı günlük muayene sayısının 40-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 1,5'i; 61 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 3'ü oranında teşvik ödemesi yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete’de kararın yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında, "AİLE HEKİMLİĞİ sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu önemli gelişme ile, Aile Hekimlerimiz ve ASM çalışanlarımız kendileriyle ilgili mevzuatlar çerçevesinde taban ek ödemesi ve teşvik ödemesinden yararlanacaklar. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1562613779648892928

Bakan Koca paylaşımlarında ayrıca soru cevap ile yeni yönetmeliğin detaylarından da bahsetti.