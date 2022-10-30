Aile Eğitim'den 3 milyon vatandaş yararlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'de sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşturulması ve aile yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla hayata geçirilen Aile Eğitim Programı ile bugüne kadar 3 milyon vatandaşa ulaştıklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ailelerin sorun çözme kapasitelerini artırmak, aile olmanın, yuva kurmanın sorumluluklarını aktarmak amacıyla ülke genelinde eğitim ve farkındalık çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

Bu kapsamda koruyucu ve önleyici bir hizmet olan Aile Eğitim Programını (AEP) 2013 yılından bu yana 81 ilde uyguladıklarını belirten Bakan Yanık,  Eğitim ailede başlar anlayışı ile hayata geçirdiğimiz program ile ailelerin güçlendirilmesi, ailelerin sahip oldukları imkânları daha iyi kullanabilmeleri, aile değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarımını amaçlıyoruz dedi.

Programın ülkemizde sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşturulması ve aile yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla başlattıklarının altını çizen Bakan Yanık, vatandaşların Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla ücretsiz bir şekilde yararlanabileceklerini söyledi.

EN FAZLA YARARLANAN İLLER OSMANİYE, ANKARA VE HATAY

Bakan Derya Yanık, sağlıklı ve mutlu ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak için başlattıkları Aile Eğitim Programından en fazla yararlanan üç ilin ise Osmaniye, Ankara ve Hatay olduğunu kaydetti.