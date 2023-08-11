Aile'den 'istihdam dostu' sosyal yardımlara devam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcılarını iş gücü piyasasına kazandırmak ve sosyal yardım-istihdam bağlantısını güçlendirmek amacıyla istihdam dostu sosyal yardım anlayışını sürdüreceklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu kapsamda sosyal yardım yararlanıcılarını İŞKUR tarafından verilen mesleki eğitim, istihdam ve Toplum Yararına Programdan (TYP) faydalandırmaya devam edeceklerini bildirdi.

Sosyal yardım faydalanıcılarının yüzde 82'sinin engellilik, yaşlılık, hastalık veya bakım nedeniyle çalışamayacak durumda olduğunun altını çizen Bakan Göktaş, "Bu doğrultuda sosyal yardım faydalanıcılarını iş gücü piyasasına kazandırmak ve sosyal yardım-istihdam bağlantısını güçlendirmek amacıyla istihdam dostu sosyal yardım anlayışı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

2022 yılında 140 bin 131 kişiyi İŞKURa yönlendirdiklerini kaydeden Bakan Göktaş, 2010 yılından bu yana çalışabilir durumdaki sosyal yardım faydalanıcılarını işe yönlendirdiklerini anımsatarak, "Aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar İşe Yönlendirme Yardımı yapıyoruz. Sosyal yardım yararlanıcılarının İŞKUR tarafından işe yönlendirilmesi halinde kişinin iş görüşmesine gitmesi ve başvuru/kabul aşamasındaki giderleri için ayda 1, yıl içerisinde azami 3 kere olmak üzere İşe Yönlendirme Yardımı veriyoruz" diye konuştu.

'İşe Yönlendirme Yardımı'nın yanı sıra 'İşe Başlama Yardımı' kapsamında da bir takım destekler verdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Geçtiğimiz yıl 2 bin157 TL olan desteğimizi bu yıl 4 bin 471 TL olarak vereceğiz. İŞKUR tarafından işe yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcılarının özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri halinde, özel sektör işverenlerinin ödemekle yükümlü olduğu sigorta primlerini 1 yıl boyunca biz karşılıyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, 'İşe Yönlendirme Yardımı' ve 'İşe Başlama Yardımından' faydalananların 12 ay boyunca şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımlarının kesilmediğini, eğitim ve gıda yardımlarında da öncelik tanıdıklarının altını çizdi.