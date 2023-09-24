Aile'den hanelere 450 milyon TL'lik kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki öğrencilerin temel eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için 450 milyon TL kaynağın aktarıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki ilköğrenim ve ortaöğrenim düzeyinde örgün eğitime devam eden öğrencilerin giyim, ayakkabı, çanta, kırtasiye gibi eğitim ile ilgili temel ihtiyaçlarının karşılanması için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (SYDV) 450 milyon TL kaynak aktardık” dedi.



Bakan Göktaş, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki çocuklara yönelik eğitim desteği başlığı altında çeşitli yardımlarda bulunduklarını söyledi.



SYDV’lere aktarılan kaynağın ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve eğitimlerinin desteklenmesi için kullanılacağını ifade eden Bakan Göktaş, eğitim odaklı sosyal yardımlarla çocukların donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunduklarını belirtti.

Bakanlık olarak çocukların üstün yararı ilkesinden hareketle birçok teşvik ve desteklerde bulunduklarını kaydeden Göktaş, çocuk refahının artırılması ve çocukların eğitime erişiminin öncelikli hedefleri arasında yer aldığına dikkati çekerek, "Ülkemizin geleceğinin inşa edilmesinde önemli rol oynayacak çocuklarımızın eğitimden mahrum kalmaması bizim için hayati önemde. Bu desteğimizle önceliğimiz çocuklarımızın eğitimden uzak kalmaması olacak. Böylece eğitimde fırsat eşitliği ilkesini de desteklemiş olacağız" dedi.

