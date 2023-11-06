Aile'den 'evlilik kredisi' uyarısı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Bankası adı altında sahte "evlilik kredisi" vaatlerine karşı uyardı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hükümetin ‘evlilik kredisi’ vaadini kullanarak yeni evlenecek çiftleri dolandırmaya çalışan internet siteleri hakkında çiftleri uyardı.

Bakanlığın konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bazı art niyetli kişilerin Aile ve Gençlik Bankası adı altında, vatandaşlarımıza ‘evlilik kredisi’ vaadiyle sahte internet sayfaları üzerinden yönlendirme yapıp para topladığının görüldüğüne dikkati çekilerek, vatandaşların, bakanlığın ve yetkili diğer resmi kurumların internet sayfaları dışındaki kaynağı belli olmayan ve doğruluğu teyit edilmeyen sahte internet sayfalarına itibar etmemelerinin önem arz ettiği kaydedildi.

Bakanlık, paylaşımında, vatandaşları dolandırmayı amaçlayan sahte internet sayfalarının ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

https://twitter.com/tcailesosyal/status/1721515762475552883

EVLİLİK KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek olan çiftlere faizsiz kredi imkanı sağlayacak düzenlemeyle ilgili, deprem bölgesinin pilot proje başlatılacağını ve akabinde de genişletileceğini söyledi. Gençlerin beklediği bir müjde olduğunu ifade eden Göktaş, "Meclisin tasarrufunda. Ama biz bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır" dedi..

Bakan Göktaş, 4 yıllık kredinin, 2 yıl geri ödemesiz olacağını ve sıfır faizle verileceğini belirtirken, evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi"n TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu anımsattı.