Ahudududa bereketli hasat

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kırsalda kalkınmayı sağlamak ve nitelikli ürünleri çiftçiyle buluşturmak amacıyla Tarım Peyzaj A.Ş. marifetiyle yürüttüğü ‘Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi’nde yeni dönem ahududu hasadı bereketiyle başladı.BURSA (İGFA) - Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle kaliteli fide, fidan dağıtımı ve ekipman destekleri başta olmak üzere her alanda çiftçilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, hasatta da çiftçileri yalnız bırakmıyor. Bursa’yı üzümsü meyvelerde öncü konuma getirmek amacıyla dağıtılan ahududu fidanları meyve vermeye başlarken, Kestel Kozluören Mahallesi’nde hasat başlangıç töreni yapıldı. Törene, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik’in yanı sıra Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Senih Yazgan, Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Semih Polat, Kozluören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Özdaş, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Selahattin Özdemir, meclis üyeleri, muhtarlar, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Hedef 5 milyon fidan”

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Tarım ve Peyzaj AŞ, HAGEL ve BUSKİ marifetiyle kırsala desteklerinin devam ettiğini söyledi. Tüm ilçelerde hasat etkinliklerinin devam ettiğini belirten Süleyman Çelik, toprağın bereketlenmesiyle çiftçinin yüzünün de güldüğünü ifade etti. 2019, 2020 ve 2021 yıllarında toplam 1 milyon 515 bin 807 fidan dağıtımı yapıldığını hatırlatan Çelik, “2022 hibeli fidan desteği projesiyle üreticilerimize yaklaşık 2.5 milyon adet yaban mersini, aronya, ahududu fidanı ve çilek fidesi desteği planlamaktayız. Hedefimiz ise 2023 yılında toplamda 5 milyon fidanı üreticimizle buluşturmak. Fidan desteğini 3 yıldır yüzde 50 hibeyle yapıyorduk. Bu yıl ise hibe desteğini yüzde 60’a çıkarttık. Polka cinsi ahududuyu çiftçimizle buluşturduk. Böylece 1 dekardan elde edilen üretimi 700 kilodan 2 tonu aşacak seviyelere getirdik. Bursa’daki yıllık üretimi 30 bin tona çıkartmayı hedefliyoruz. Bursa tarımı Büyükşehir’le daha çok kazanıyor ve kazandırıyor. Ahududu hasadımız hayırlı ve bereketli olsun” dedi.

UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Senih Yazgan, ahududunun Bursa’daki varlığının eskilere dayandığını fakat ticari değerinin son 4 yıldır ön plana çıktığını dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın tarıma büyük önem vererek değer kattığını söyleyen Yazgan, “Pandemide insanoğlu giyinmeyi, gezmeyi bıraktı fakat yemek yemeyi bırakmadı. Aksine besin değerleri önemsendi. İnsanlar meyve sebzeyi araştırır oldu. Bu ürünün bu bölgede yaygınlaştırılması, yetiştirilmesi bir başarıdır. Şuan yüzler gülüyor, bol kazançlı, bereketli bir yıl olsun” diye konuştu.

Tarım İl Müdürü Hamit Aygül ise, Bursa’nın tarımda son yıllarda yaptığı ataklarla tıbbi ve aromatik bitkilerde önemli yol kat ettiği dile getirdi. Bursa’da ahududu üretimini yılsonunda 5200 ton olarak hedeflediklerini belirten Aygül, üretmeyi ve kazandırmayı sürdüreceklerini iade etti.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestel’in ahududunun başkenti olduğunu belirterek çiftinin daha verimli ve rahat bir üretim yapabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Bilinçli tarımı önemsediklerini anlatan Tanır, hasadın bereketli olmasını diledi. Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Denetleme Kurumu Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç, geçtiğimiz sene 470 milyonluk hibe projesi aldıklarını, Kestel ilçesinin 150 milyon TL pay sahibi olduğunu açıkladı.

Kozluören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Özdaş, polka cinsi ahududuyla tanışmalarına olan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Bu sene rekoltenin oldukça iyi olduğunu söyleyen Özdaş, artan üretim ve kazançla çiftçinin yüzünün de güldüğünü ifade etti.