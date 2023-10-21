Ahmet Taner Kışlalı Güzelbahçe'de anıldı

Eski Kültür Bakanı, gazeteci, yazar, akademisyen Prof. Dr. Ahmet Taner katledilişinin 24.yılında Güzelbahçe’de büstü önünde anıldı.İZMİR (İGFA)- İzmir Güzelbahçe’de Ahmet Taner Kışlalı Kavşağı’ndaki büstü önünde düzenlenen törene CHP önceki dönem milletvekilleri Tacettin Bayır, Musa Çam, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP İlçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Güzelbahçeliler katıldı.

Saygı duruşunun ardından söz alan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Görev sürem içerisinde Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Kubilay gibi devrim şehitlerimizi ilçemizin birçok yerinde yaşatmayı başardık. Cumhuriyet değerlerinin ne kadar önemli olduğunu, Cumhuriyetin savunucularının bizim için ne kadar değerli olduğunu bugünlerde bir araya gelerek göstermiş oluyoruz. Orta doğuda savaşın en acımasız yüzünü görüyoruz. Bu savaşın bir an önce bitmesini diliyoruz. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize barış içinde yaşayacağımız bir Cumhuriyet emanet etti. Bu Cumhuriyeti savunmak ve korumak bizim en baştaki görevimiz. Bu görevi de en iyi biçimde yaparak canı pahasına Cumhuriyet değerlerini savunan Ahmet Taner Kışlalı’nın önünde saygıyla eğiliyorum’’ dedi.

Ahmet Taner Kışlalı ile 1970’lerden ölünceye kadar çok güzel bir dostluğa sahip olduklarını belirten CHP önceki dönem Milletvekili Musa Çam, ’’Bu ülkenin yetiştirdiği ender bilim insanı ve akademisyenlerden biriydi. Cumhuriyet Gazetesi’nde yazdığı yazılar nedeniyle gerici cihatçılar tarafından hedef haline getirildi. O dönem ne yazdıysa adım adım ülkemizde gerçekleşti. Cumhuriyet değerlerinden uzaklaştırılıp bir Ortadoğu ülkesi haline getirilmek isteniyoruz. Ama biz mücadele ederek bu amacın önüne geçeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. Yılını da coşkuyla kutlayacağız. Ahmet Taner Kışlalı’yı saygıyla anıyorum’’ dedi.

Ahmet Taner Kışlalı’nın fikirlerini her zaman savunup yaşatacaklarını belirten CHP önceki dönem milletvekili Tacettin Bayır, ’’Ahmet Taner Kışlalı fikirlerini çok güzel özetlemiş. Başkanımız Mustafa İnce de büstüne bu yazıyı eklemiş. Kemalizm geçmişin bekçiliği değil geleceğin öncülüğüdür. Önünde saygıyla eğiliyorum. Her zaman bu fikirlerin savunucusu olmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Konuşmaların ardından, Ahmet Taner Kışlalı’nın anıtına çiçekler bırakıldı.