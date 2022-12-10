Ahmet Kılıç'tan çölyak hastalarına destek

Ak Parti Bursa Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, Bursa Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Yusuf Altay’la birlikte SGK Başkanı Kürşat Arat’ı ziyaret ederek, Çölyak hastalarına verilen desteğin artırılmasını talep etti.ANKARA (İGFA) - Hastalığın kontrol altında tutulmasını sağlamak için uygulanan en etkili tedavinin yaşam boyu glutensiz diyet olduğunu aktaran Kılıç, “Devletimizin çölyak hastaları için, kişinin çölyaklı olduğuna dair düzenlenen sağlık raporuna istinaden, sağladığı destekler bulunuyor. Bursa Çölyakla Yaşam Derneği Başkanımız Yusuf Altay’la SGK Başkanımız Kürşat Arat’ı ziyaret ederek, çölyaklı vatandaşlarımız için ödenen desteğin tutarıyla ilgili konuştuk. Glutensiz ürünlerin yüksek maliyetli oluşu sebebiyle söz konusu yardımın yükseltilmesine dair taleplerimizi SGK Başkanımıza ilettik” dedi.

RAPOR ÜCRETİ ARTIRILSIN

Bursa Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Yusuf Altay da, “Vekilimizin de destekleriyle taleplerimizi SGK’ya iletmiş bulunuyoruz. En kısa zamanda konuyla ilgili adım atılacağını ve ödenen rapor ücretinin artırılacağını ümit ediyorum. Vekilimiz Ahmet Kılıç’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.