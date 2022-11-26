Ahmet Kılıç'tan 'Bey Sarayı' mesajı

AK Parti Bursa Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü komisyon toplantısında bir konuşma yaptı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katıldığı toplantıda, terör örgütü PKK’nın gerçekleştirdiği saldırılar sonucu şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek konuşmasına başlayan AK Partili Kılıç, kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütlerine gereken cevabı en güzel şekilde sahada vereceğine inandıklarını söyledi.

Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerinin yer aldığı Türkiye Yüzyılı'na doğru adım adım ilerlendiği söyleyen Ahmet Kılıç, “Necip milletimizin fedakâr ordusu, şanlı tarihimizden süzülüp gelen cesaret, kahramanlık ve fedakârlıkla 84 milyon vatandaşımızın huzur ve güvenliği için karada, mavi vatanda ve semalarımızda yürüttüğü mücadelesine azim ve kararlılıkla devam etmektedir” dedi.

Büyük Taarruz'un 100'üncü yılında küresel güç vizyonu çerçevesinde çizilen dış politika ve savunma stratejileri doğrultusunda Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye, Irak, Katar, Somali, Libya ve Balkanlarda faaliyetlerini yürüttüğünü hatırlatan Kılıç, “Cumhuriyet tarihimiz boyunca Misak-ı Milli sınırlarının güvenliğinin sınır ötesinde başladığını defaatle tecrübe etmiş bir milletiz. Bu sebeple, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimiz çerçevesinde, terör örgütlerine karşı Suriye ve Irak'ın kuzeyinde icra edilen harekâtlar ordumuzun başarısının bir nişanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Değerli Bakanım, ne zaman Türk Silahlı Kuvvetleri başarılı operasyonlar icra etse emperyalizmin uşaklığını yapanlar hemen türlü türlü iftiralarda bulunuyorlar ve kimi zaman, kimyasal silah kullanıldığını ifade ediyorlar, kimi zaman ‘Cihatçılar oradan buraya taşınıyor’ deniliyor ve bizim bunları şu şekilde ifade etmemizde fayda var: Milletimiz her şeyin en iyisini, en güzelini, en doğrusunu görüyor ve inşallah, yaklaşan seçim sandığında da bu ifadeleri kullananlara gerekli dersi fazlasıyla verecektir” şeklinde konuştu.

“Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyadaki güvenlik risklerine ve tehditlerine karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerinin korunması ve geliştirilmesi, ihtiyaçtan öte hepimiz için zorunluluktur” diyen AK Parti Milletvekili Kılıç, şunları söyledi :

“Bu vesileyle, bu görevi yerine getiren başta Sayın Bakanımıza, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mensuplarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Savunma ve güvenlik ihtiyaçlarının uluslararası aktörlerin gündemlerinin ilk sırasında yer aldığı günümüz dünyasında işin içine yüksek maliyetli ileri teknoloji ürünleri de giriyor, yapay zekâ da giriyor ve orduların harekâttan istihbarata tüm alanlarda hızla değişip dönüştüğüne şahitlik ediyoruz ve aynı şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de bu dönüşümü fazlasıyla yerine getirdiğini görüyoruz. Bundan dolayı da mutluyuz ve bununla birlikte de inşallah, savunma sanayimizdeki yerlilik oranını yüzde 80 civarlarına çıkardık, savunma sanayisi sektöründe çalışan insan sayımız da 80 bin kişiye ulaşmış vaziyette. Ülkemizce şu an itibarıyla fiilen yürütülen savunma sanayisi projesi sayısının 800 civarında olması da her vatanperver Türk evladının haklı bir gurur duymasına vesile olacak çalışmalardır. İnşallah, inanıyoruz ki SİHA'larımızla, İHA'larımızla, yerli mühimmatlarımızla... Geçtiğimiz günlerde gördük ekranlarda, çok mutlu olduk, gurur duyduk, insansız savaş uçağımız Kızılelma pistlere çıktı, inşallah, yakın zamanda semalarda olacak. Bunların hepsi 84 milyon vatandaşımızın güvenliği içindir ve inşallah, bu güvenliği de fazlasıyla yerine getireceğiz diyorum.”

Kılıç, konuşmasında Bursa tarihi ve turizmi açısından önemli olan Bey Sarayı konusundaki desteği nedeniyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a teşekkür ederken de, “Bursa ve Osmanlı tarihi açısından nadide bir yere sahip olan Osmanlı'nın ilk sarayı olan Bey Sarayı'nın şu an itibarıyla gün yüzüne çıkarılması için büyük bir gayret gösteriliyor, Bursa Büyükşehir Belediyemiz ve sizlerle, Bakanlığınızın yetkilileriyle görüşmeler devam ediyor. Şu anda Bursa Orduevi'nin bulunduğu yerde Bey Sarayı ve inşallah, onu gün yüzüne çıkaracağız. Şu an itibarıyla, dünyanın dört bir tarafından Bursa'ya gelen tüm ziyaretçilerimiz Bey Sarayı'nın yapımını bekliyor ve onu da yerine getireceğiz. Bu noktada, geçmişten bugüne destek oldunuz, tekrar desteklerinizi bekliyoruz” dedi.