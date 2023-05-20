Ahmet Çolakbayrakdar TEKNOFEST gençleriyle buluştu

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından TEKNOFEST yarışması için hem atölye hem malzeme hem de danışmanlık desteği verdiği, lise ve üniversite takımlarıyla bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan Akademi General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi’nin bahçesinde gençlerle bir araya gelen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, onlarla sohbet edip, her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı. Erkilet’te şehrin eşsiz manzarasında gençlerle keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar; “Öncelikle sizleri yetiştiren ailelere teşekkür ediyorum. Gençlerimizin hayatlarına dokunarak, evlatlarımızı geleceğin güçlü Türkiye’sine hazırlıyoruz. Türkiye, artık 20 yıl önceki Türkiye değil. Türkiye, birçok alanda yerli ve milli teknoloji üretimi yapan ve bu alanlarda söz sahibi olan bir Türkiye oldu. Bundan dolayı gençlerimize daha çok ihtiyacımız var. Türkiye’nin ve dünyanın böyle üretken gençlere ihtiyacı var. Bütün dünyada söz sahibi olan Türkiye, artık güçlü bir ülkedir. Gençlerin, dünyadaki olan bitenin üzerine çıkmak için kendilerine hedef koyması gerekiyor. Siz, dünyadaki gençlerle yarışıyorsunuz. Onları geçmek için çok çalışmak gerekiyor. Çünkü geçmişi olan bir medeniyetin evlatlarısınız. Sizin söyleyecekleriniz, sadece Türkiye’de değil, Dünyada ses getirecek” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’nin milli teknolojisini üreten bireyler yetiştirilmesi için gayret ettiklerini ve geleceğin inşasında bunun büyük bir rolü olacağını sözlerine ekledi.