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Ahmet Çolakbayrakdar Erkilet'te vatandaşlarla bayramlaştı

GÜNDEM 29.06.2023, 00:23
Ahmet Çolakbayrakdar Erkilet'te vatandaşlarla bayramlaştı

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Erkilet Bülbül Pınarı Mevkiindeki kurban kesim ve satış yerinde vatandaşlarla bayramlaştı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Bayram Namazını Kurban kesim yerinde eda eden ve ilk kurban kesim işlemini izleyen Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik ederek; “Kesim ve satış yerimiz, Türkiye’de sayılı ama bizim gibi on yıldır devam ettiren böyle örnek bir uygulama yok” dedi.

Kayserililere en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek adına oluşturulan Erkilet Bülbül Pınarı Mevkiindeki mobil kurban kesim yerinin teknolojik, hijyenik, sıhhi bir kesim alanı olması ve tüm detayların düşünülmüş olmasından dolayı vatandaşlarda memnuniyet oluşturuyor. Bayram Namazını kurban kesim yerinde vatandaşlarla kılan Başkan Çolakbayrakdar, sonrasında ilk kurban kesim işlemini izledi. Yaptığı dini programlarla tanınan ve Erkiletli olan Mustafa Akgül Hoca ile vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Çolakbayrakdar, onların sevgisiyle karşılandı. Özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar,  tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Sonrasında basın mensuplarına kurban kesim yeri hakkında bilgiler aktaran Başkan Çolakbayrakdar, modern kurban kesim yeriyle Türkiye’ye örnek olduklarını vurgulayarak; “Öncelikle Allah kabul etsin. Rabbim, sağlık ve sıhhat içerisinde nice bayramlar nasip etsin.

Vatandaşlarımız; sabahın erken saatlerinden itibaren daha hijyenik şartlarda kurban ibadetlerini yerine getirebilmek için Erkilet Bülbül Pınarı Mevkiindeki mobil kesim yerindeler. Kocasinan Belediyesi olarak Erkilet ve diğer kesim yerlerimizle ilimiz sakinlerinin Kurban ibadetlerini huzurlu ve sıhhi bir şekilde yerine getirebilmeleri için gayret ediyoruz ” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra kurban kesim merkezine gelen vatandaşlara kendi elleriyle limonata, ekmek arası kavurma ve ayrandan oluşan ikramlardan servis etti.

Kurban satışı yapan esnafla da keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, esnaf ile kurban pazarlığı yaptı.

Mobil kesim hizmetinin kendileri için büyük kolaylık olduğunu belirten vatandaşlar ise mükemmel olarak nitelendirdikleri organizasyondan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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