Ahmet Çolakbayrakdar'dan Sarıkamış mesajı

Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sarıkamış Harekatı’nın 108. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türk milletinin tarih boyunca destanlar yazdığını ifade eden Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Türk milleti; tarihi destanlarla dolu bir millettir. Bin yıllık Anadolu topraklarında Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda destan yazmış, Sarıkamış’ta onbinlerce şehit vermişiz. Geçmişinde Sarıkamış’ da bu toprakları için canını feda eden bu millet, 15 Temmuzda bu topraklara kast edenlere karşı da destansı bir şekilde tarih yazarak direndi.

Geçmişimizi hiçbir şekilde unutmayacak ve geleceğe emin adımlarla yürüyemeye devam edeceğiz. Rabbim, inşallah bu milleti, bir kez daha birliğine kast edenlerle imtihan etmesin. Bu topraklarda huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşıyorsak şehitlerimizin sayesindedir. Bu vesileyle vatanı ve bayrağı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.