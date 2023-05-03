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Ahmet Çolakbayrakdar'dan kadınlara müjde

GÜNDEM 03.05.2023, 11:45
Ahmet Çolakbayrakdar'dan kadınlara müjde

Kocasinan Belediyesi’nde Mayıs Ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 13 gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddesiyle ilgili konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde kadınların hem organik ürünleri üreteceği hem de satışını yapacağı 20 bin dönümlük tarım arazisini Kayseri’ye kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Kocasinan Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 13 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Toplantıda Kötügöller, Ebiç, Argıncık Kayabaşı ve Boğazköprü Mahallesinde çeşitli imar plan maddeleri görüşüldü. Toplantıda ayrıca belediye ile S.S. Kocasinan Hanımeli Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi arasında kadın istihdamının artırılması, kadınlar için sosyal girişimciliğin desteklenmesi ve sosyal yaşama kazandırılması amacıyla protokol yapılması da mecliste oy birliğiyle karara bağlandı.

Gündem maddesiyle ilgili konuşan Başkan Çolakbayrakdar; “Kadınlara yönelik bir kooperatifle bin 200 metrekarelik parseller oluşturarak, onların üretimi teşvik edeceğimiz bir alanı, şehrimize kazandırıyoruz. Burası, Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde Şehir Hastanesi’nden şehre doğru gelirken sağ tarafta bulunan yerdir. Gündelik olarak üretebilecekleri; domates, çilek, böğürtlen ve yeşillik gibi çeşitlerin olacağı bir mekan ilçemize hayırlı olsun. Burada hem ürünlerin üretimi hem de satışının yapılacağı yer olacak. Ağırlıklı olarak organik tarıma uygun üretim olacak. Şehrin merkezine yakın olan bu model, talepler doğrultusunda daha yaygın hale getireceğiz. Hayatın her alanında var olan hanım kardeşlerimiz için ne yapsak azdır. ” ifadelerin kullandı.

Toplantı, Başkan Çolakbayrakdar’ın Mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla sona erdi.

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