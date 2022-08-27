Ağustos ayı imar toplantısı Kocaeli Gebze'de yapıldı

Her ay Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden sonraki ilk cuma günü İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen imar toplantısı bu kez Gebze Belediyesi’nin ev sahipliğinde Arapçeşme Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - İki ilçenin belediyesinin başkan yardımcıları, imar müdürleri ve teknik personelinin katıldığı ve Büyükşehir Belediyesi uzman personelinin de hazır bulunduğu toplantıya Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler iştirak etti.

“RUHSAT ALMA SÜRECİNİ MİNİMİZE ETMELİYİZ”

Toplantının başlangıcında uzman personelle çeşitli konular üzerine istişarede bulunan Başkan Büyükgöz, imar müdürleri ve teknik personele çalışmalarında başarı ve kolaylıklar dilerken imar toplantılarının önemli olduğunu vurguladı ve uzman personele çözüm amaçlı yola çıkmaları tavsiyesinde bulundu. Toplantıda uzman personele bilgilendirici bir konuşma yapan daire başkanı Günler, “Özellikle bu yapı ruhsat işlerinde, işlemlerin uzun sürdüğünü vatandaşlarımız ve ilgili kurumlar dile getiriyor. Bu nedenle yapı ruhsat işlerinin sürecinde gerekli hassasiyetin gösterilmesini sizden rica ediyoruz. Ruhsat işlerinin rahatlaması ile vatandaşlarımızın ruhsatlı işlere yönelimini teşvik etmiş oluruz. Ruhsat alma sürecini elimizden geldiği kadar minimize etmeliyiz” dedi. Ayrıca Günler, uzman personele 3194 sayılı kanunun geçici 11. maddesinde düzenleme, Yıkım Ruhsatı, Büro Tescil Belgesi, Ruhsat iptali Otopark Yönetmeliği değişikliği ve Kaçak Yapılar konuları üzerine bilgilendirmelerde bulundu.