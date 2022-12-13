AGT'den çalıştay öncesi Anıtkabir ziyareti

Ankara Gıda ve Tarım Ürünleri Derneği (AGT) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Gıda ve Tarım Çalıştayı öncesinde AGT Genel Başkanı Canan Ceylan ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret ederek saygı duruşunda bulunarak çelenk sundu.ANKARA (İGFA)- AGT heyeti, Türkiye Gıda ve Tarım Çalıştayı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyarete Birleşmiş Milletlerde 12 Kanalda Görevli Sangan İşbirliği Örgütü Türkiye Temsilcisi Eşref Soysal, Tarım Bakanlığı Emekli Müsteşarı Sayıştay Denetçiliği Ve Başbakanlıkta Özel Kalem Müdürü Necdet Topçu, Konya Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Bağcı, Togem Emekli Genel Müdürü Müslüm Beyazgül, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Gürbüz Mızrak, Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal ile birlikte çok sayıda sivil toplum kuruluşu yöneticisi katıldı.

AGT Genel Başkanı Canan CEYLAN, Anıtkabir Özel Defterine şu ifadeleri yazdı:

“Büyük Önder Atatürk, gösterdiğin hedefler doğrultusunda Ülkemizi kültür sanat ve ekonomik yönden çağdaş milletler seviyesine çıkarmak için var gücümüzle kadını ve erkeğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir sivil toplum kuruluşu olarak büyük bir inançla aziz hatıranız önünde saygı ve hürmetle eğiliyoruz. Daima ilkeleriniz rehberimiz olmaya devam edecektir. Ruhunuz şad mekanınız cennet olsun en derin saygılarımızla.”