AGSYD Bursa'da Anadolu basını ile Türk Dünyasını buluşturdu

Anadolu Gazeteciler ve Spor Yazarları Derneği (AGSYD)’nin 30.Kuruluş Yılı Kutlamaları, Anadolu basını ile Türk Dünyasını buluşturdu. Üç gün süren etkinliklerde, Türk Dünyası 7. Belgesel Film Festivali’nde birinci gelen filmlerin gösterimlerinin yanı sıra medya konferansı ve sergiler yapıldı, 100’ün üzerindeki katlımcılar Bursa’yı tanıma imkanı buldu.BURSA (İGFA) - AGSYD’nin, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu(TDGF) ile birlikte düzenlediği organizasyonun ana sponsorluğunu Nilüfer Belediyesi üstlendi, Osmangazi ve Yıldırım Belediyeleri ile Mudanya Üniversitesi de destek verdi.

13-16 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşen program boyunca konuklara Bursa'nın tarihi ve turistik özellikleri de tanıtıldı.

Mudanya Üniversitesi’ndeki ‘Medya Konferansı’yla başlayan kutlamaların açılışında konuşan Genel Başkan İbrahim Erdoğan, açılış konuşması sonrasında İletişim Uzmanı Tolga Yücel, teknolojik gelişmelerin insan yapısını nasıl biçimlendirdiğini anlattı. Özellikle internet dünyasındaki değişimlerin yeni bir insan modeli yarattığını vurgulayan Yücel’in tespit ve analizleri katılımlar tarafından ilgiyle dinlendi ve meraklı soruları beraberinde getirdi.

AGSYD ve TDGF’nin ortak etkinliği aynı gün Nilüfer Konak Kültür Evi’ndeki ‘Eski Türk Filmleri Afişleri Sergisi’ ve ‘Özbekistan Motifleri Resim Sergisi’ ile devam etti. Türk Dünyası 7. Belgesel Film Festivali Gösterimleri yapıldı. Gösterim öncesindeki açılış töreninde AGSYD Kurucuları’na 30.Yıl Anı Ödülleri Genel Başkan İbrahim Erdoğan tarafından takdim edildi.

AGSYD’nin 30.Yıl Etkinlikleri kapsamında hafta sonu ise Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde ‘Panorama 1326 Fetih Müzesi-Ulucami-Kapalı Çarşı ve Tophane Gezileri ile başladı.

Programın Sümbüllü Bahçe’deki öğle yemeği sonrasındaki bölümü ise Yıldırım Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Yıldırım Medresesi’ndeki etkinlikte de önce, ‘Eski Türk Filmleri Afişleri Sergisi’ ve ‘Özbekistan Motifleri Resim Sergisi’ gezildi. Hemen sonrasında ise Türk Dünyası 7. Belgesel Film Festivali Gösterimi’nin ikincisi yapıldı.

Anadolu Gazeteciler ve Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı İbrahim Erdoğan, Bursa’da anlamlı bir etkinliğe daha imza atmaktan duydukları memnuniyeti belirterek, “30.Kuruluş Yılımızı Kutlama Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz programımıza katılım muhteşem oldu. Derneğimizin Kurucu Üyeleri başta olmak üzere Anadolu’dan ve Türk Dünyası’ndan 100’ün üzerindeki meslektaşımız, yönetmenler, yapımcılar ve akademisyenler 30.Yılımızı onurlandırdılar” dedi.

Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım Belediyeleri ile Mudanya Üniversitesi’ne katkı ve destekleri için teşekkür eden Genel Başkan Erdoğan, 30 yıllık tarihe yakışan sosyal sorumluluk ve toplumsal verimlilik amaçlı etkinlikleri heyecan ve coşkuyla sürdüreceklerini söyledi.