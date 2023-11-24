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Ağrı Jandarması'ndan şehit yakını çğretmenlere ziyaret
GÜNDEM 24.11.2023, 15:13
Ağrı'da Jandarma personeli, şehit yakını öğretmenlere ziyarette bulundu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Jandarma personeli öğretmen olan şehit yakınlarını ziyaret etti.
Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı personelleri, Öğretmenler Günü münasebetiyle Şehit Battal Köse ve İsmet Paliğa’nın Ağrı’da öğretmen olarak görev yapan çocukları Fatih Köse ve Ayşe Paliğa’yı ziyaret etti.
Personel, öğretmenlere çiçek ve çikolata ikramında bulundu.
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